Pronostican chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas.

Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos y reducción de la visibilidad en caminos y carreteras, principalmente en las zonas donde las lluvias se presenten con mayor intensidad.

Durante la mañana se espera ambiente frío a fresco, con posibles bancos de niebla en algunas zonas, mientras que por la tarde predominará un ambiente cálido y templado en zonas serranas.

Asimismo, se pronostica viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios, así como el desplazamiento de objetos que no se encuentren debidamente asegurados.

De acuerdo con el SMN, las condiciones meteorológicas están relacionadas con la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, ingreso de humedad y la corriente en chorro subtropical. Por otra parte, la masa de aire polar asociada al frente frío número 2 favorece el ambiente frío durante la mañana y la noche en estados de la Mesa del Norte.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil recomienda:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

* Extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante la presencia de lluvia, pavimento mojado, bancos de niebla o reducción de la visibilidad.

* Asegurar o retirar láminas, lonas, macetas, muebles de exterior y otros objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por las rachas de viento.

* Alejarse de árboles, postes, cables, anuncios publicitarios y otras estructuras que puedan representar un riesgo ante los vientos fuertes.

* Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en una construcción segura y evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles.

* Abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día, especialmente en zonas serranas.

* Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)