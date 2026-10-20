Podrían volver a desfogar la presa El Cuchillo para pagar deuda de agua de México con Estados Unidos

La presa El Cuchillo podría ser desfogada nuevamente para abonar a la deuda de agua de México con Estados Unidos, una medida independiente del trasvase anual a Tamaulipas que deberá resolver la Conagua antes del 31 de octubre.

Monterrey, NL.- Al margen de la decisión de la Conagua sobre el trasvase anual a Tamaulipas, la Presa El Cuchillo puede volver a ser desfogada este año para el pago de la deuda hídrica de México con Estados Unidos, dijo Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

Previo al inicio de un foro en Monterrey sobre las aguas compartidas entre México y Estados Unidos, Sánchez expresó en entrevista que sigue vigente el usar agua de la Cuenca del Río San Juan, donde se ubica El Cuchillo, para el pago del pasivo hídrico.

“Se le ha estado abonando desde hace dos años (de El Cuchillo)”, indicó.

¿Pero se le puede hacer un nuevo desfogue a El Cuchillo este año (por esa deuda)?, se le preguntó.

“Se le puede hacer un nuevo desfogue a El Cuchillo, el ciclo de este año va a terminar ahora el 24 de octubre”, respondió.

A una pregunta expresa, también señaló que un eventual desfogue de El Cuchillo para la deuda hídrica, es independiente al que marca el convenio de 1996 entre Nuevo León y Tamaulipas, y cuya decisión de si hace o no debe tomarse a más tardar el 31 de octubre por la Conagua. (AGENCIA REFORMA)