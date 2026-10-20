General Motors reduce sus previsiones de ganancias para 2026 pese a superar expectativas en el tercer trimestre

General Motors redujo sus previsiones de ganancias para 2026 ante las presiones inflacionarias y el aumento de costos, pese a superar las expectativas del tercer trimestre. La automotriz también anunció un programa de recompra de acciones por 20 mil millones de dólares.

Detroit, Estados Unidos.- General Motors redujo sus previsiones de ganancias para 2026 y elevó sus expectativas de flujo de caja libre tras superar las expectativas de Wall Street en el tercer trimestre, de acuerdo con CNBC.

El fabricante de automóviles de Detroit también anunció un nuevo programa plurianual de recompra de acciones por valor de 20 mil millones de dólares, tras la finalización del paquete de 6 mil millones anunciado en enero. GM no especificó la fecha de finalización del programa.

A pesar de las noticias positivas, las acciones de GM cayeron aproximadamente un 6% durante las primeras horas de la sesión de este martes, ya que las perspectivas de la compañía no cumplieron con las expectativas de Wall Street.

Los analistas de Wall Street tenían opiniones divididas antes del informe sobre si GM elevaría sus previsiones, en medio de la preocupación por la desaceleración de las ventas y el aumento de los precios de las materias primas.

Según LSEG, las expectativas de los analistas incluían un punto medio de 13.41 dólares por acción para el año, en comparación con el nuevo punto medio de 13.25 dólares por acción de GM.

Varios analistas señalaron en sus informes que los resultados del tercer trimestre de GM fueron sólidos, pero expresaron su preocupación sobre si el aumento de los costos y las presiones sobre los precios de los vehículos limitarían el crecimiento de las ganancias el próximo año.

Las nuevas previsiones de GM incluyen ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de entre 14 mil 500 y 15 mil 500 millones de dólares, o ganancias ajustadas por acción de entre 12.75 y 13.75 dólares, y un flujo de caja libre ajustado para el sector automotriz de entre 11 mil 500 y 12 mil 500 millones de dólares.

Esto contrasta con las previsiones revisadas al alza desde julio, que incluían un EBIT ajustado de entre 14 mil y 16 mil millones de dólares, o un BPA ajustado de entre 12 y 14 dólares, y un flujo de caja libre ajustado para el sector automotriz de entre 9 mil 500 y 11 mil 500 millones de dólares.

“Creo que el mercado se ha mantenido bastante constante con respecto a lo que hemos dicho durante todo el año”, declaró el director financiero de GM, Paul Jacobson, a Phil LeBeau de CNBC . “Nuestro cuarto trimestre va a ser inferior al del trimestre anterior. Creo que el hecho de que podamos mantener nuestras previsiones frente a esa presión inflacionaria de última hora del año es otra señal de que el equipo de GM está trabajando muy bien”.

General Motors anunció que prevé que los costos derivados de la inflación de las materias primas alcancen los 2 mil millones de dólares, cifra que se sitúa en el extremo superior de su previsión anterior. Esto incluye mayores costos de logística y de chips de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM), que están afectando a múltiples sectores.

Si bien los costos inflacionarios se ubicaron en el extremo superior de las previsiones del fabricante de automóviles, GM indicó que se espera que sus costos arancelarios brutos se sitúen en el extremo inferior de su rango previsto de 2 mil 500 a 3 mil 500 millones de dólares. Se prevé que los costos de garantía se sitúen en el extremo superior, entre mil y mil 500 millones de dólares, según GM.

Jacobson afirmó que los precios de los vehículos se mantienen relativamente estables, ya que la inflación sigue aumentando. Añadió que la compañía evaluará la situación de los consumidores el próximo año para decidir si debe trasladar los costos a los precios más de lo habitual.

“GM está teniendo un buen desempeño y estamos trabajando arduamente para mantener nuestro impulso a pesar de las crecientes presiones inflacionarias a través de inversiones estratégicas en nuevos productos y servicios, y a través de una mejor calidad y eficiencia operativa”, dijo la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, en una carta a los accionistas.

El fabricante de automóviles también afirmó que los costos de su retiro de vehículos totalmente eléctricos, anunciada el año pasado, estaban “prácticamente cubiertos”, y señaló que ha registrado 11 mil 200 millones de dólares en dichos cargos desde la segunda mitad del año pasado, incluyendo el pago de 4 mil 600 millones de los 7 mil 400 millones de dólares en efectivo hasta el tercer trimestre.

El beneficio neto de la compañía atribuible a los accionistas fue de 3 mil 300 millones de dólares durante el tercer trimestre, lo que supone un aumento de aproximadamente 2 mil millones con respecto al año anterior.

Las operaciones de GM en Norteamérica continuaron liderando los resultados del fabricante de automóviles, representando 3 mil 600 millones de dólares de sus 4 mil 100 millones en resultados de EBIT ajustado durante el tercer trimestre.

Los resultados del tercer trimestre de 2025 de GM incluyeron ingresos de 48 mil 590 millones de dólares, un beneficio neto atribuible a los accionistas de mil 300 millones y ganancias por acción ajustadas de 2.80 dólares. (AGENCIA REFORMA)