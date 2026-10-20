Desplegará Francia militares para protestas de fin de semana

París, Francia.- El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que se desplegarán fuerzas militares para reforzar a la Policía durante las próximas protestas del sábado tras los disturbios del pasado fin de semana.

“Desplegaremos las fuerzas Sentinelle, obviamente, como sustituto de las fuerzas de seguridad internas, principalmente en misiones de seguridad estática, para liberar a los agentes de policía y a los gendarmes para que lleven a cabo misiones de aplicación de la ley”, explicó.

“El despliegue policial será masivo”, dijo por su parte el primer ministro Sébastien Lecornu, haciendo hincapié en que el objetivo era “un retorno inmediato al orden”.

Lecornu prometió una presencia policial “masiva”.

Mientras que la ola de protestas crece en Europa por los altos costos de la vida, el Gobierno de Italia, donde el fin de semana también hubo manifestaciones que terminaron en enfrentamientos, informó que tomará medidas para próximas movilizaciones. (AGENCIA REFORMA)