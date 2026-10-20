Gobierno federal excluye a 40 empresas de la compra de medicamentos para 2027 y 2028

El Gobierno federal dejó fuera a 40 empresas proveedoras del proceso de compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2027-2028 debido a incumplimientos en entregas pasadas.

Ciudad de México.- El Gobierno federal excluyó a 40 empresas de la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para 2027 y 2028 debido a incumplimientos en la entrega de productos adquiridos en procedimientos anteriores.

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó que los proveedores quedaron fuera por no alcanzar los niveles de cumplimiento exigidos en el nuevo proceso, en el que participan habitualmente entre 250 y 300 compañías.

“Son 40 empresas y las pueden encontrar una por una en la página de compra de medicamentos que están abajo de los umbrales para participar en la compra actual”, informó.

Explicó que el Gobierno incorporó como requisito una constancia de cumplimiento de entrega para impedir que empresas que no suministraron los productos comprometidos vuelvan a obtener contratos.

“Y aquellas compañías que no entregaron medicamentos quedan descalificadas de las compras de este año”, señaló.

Precisó que la exclusión de las 40 empresas no constituye una sanción administrativa, sino una medida para impedir su participación en los procedimientos de adquisición.

“Esta no es una sanción, tal cual es una imposibilidad para participar en procesos de compra”, aclaró.

Clark señaló que, de manera paralela, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede iniciar procedimientos de sanción cuando recibe reportes de incumplimiento contractual, presentación de información falsa u otras irregularidades.

En esos casos, explicó, las autoridades pueden imponer multas e inhabilitaciones, mientras que el mecanismo aplicado en la compra consolidada permite excluir a proveedores que no cumplen los requisitos técnicos.

El subsecretario informó que la adquisición de medicamentos e insumos para 2027 y 2028 contempla alrededor de 6 mil millones de piezas, cuya planeación comenzó en agosto de 2025.

Explicó que el proceso incluyó más de 100 reuniones técnicas con especialistas médicos y personal de enfermería para determinar los insumos requeridos y calcular la demanda de acuerdo con la población atendida y las necesidades epidemiológicas.

Agregó que la industria participó en una consulta pública de dos meses y medio, durante la cual se recibieron cerca de 5 mil comentarios sobre disponibilidad, características y capacidad de suministro de los productos.

Clark sostuvo que los primeros proveedores adjudicados conocieron los resultados desde agosto, con aproximadamente cinco meses de anticipación a las entregas previstas para el 1 de enero de 2027.

El funcionario afirmó que el Gobierno busca privilegiar la compra directa a fabricantes y la competencia mediante subastas inversas para reducir costos y mejorar las condiciones de suministro.

Como parte de esa estrategia, informó que se negocia la adquisición de 780 equipos médicos de alta tecnología, entre ellos resonadores, tomógrafos, angiógrafos, equipos de braquiterapia y mastógrafos.

Detalló que las cotizaciones iniciales ascendieron a unos 21 mil millones de pesos y que las ofertas se redujeron a aproximadamente 15 mil millones, aunque las negociaciones continúan.

“La primera oferta para estos 780 equipos que estamos comprando salió en más o menos cotizado en 21 mil millones de pesos. Después de tener las ofertas de todos, ponerlos a competir, ahorita vamos en 15 mil millones de pesos de costo”, explicó.

Clark añadió que algunos fabricantes solicitaron tiempo adicional para consultar con sus corporativos internacionales nuevas reducciones de precios. (AGENCIA REFORMA)