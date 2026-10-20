Investiga Fiscalía de Coahuila posible caso de parricidio en Saltillo

Federico Fernández Montañez informó que tras el fallecimiento de una bebé de un año de edad, quien ingresó al Hospital Materno Infantil con diversas lesiones, su madre y padrastro permanecen asegurados provisionalmente ante el Ministerio Público; la investigación buscará esclarecer las circunstancias del fallecimiento

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación por la muerte de una niña de un año de edad, quien falleció la noche de este lunes 19 de octubre en Saltillo, luego de haber ingresado días antes al Hospital Materno Infantil con diversas lesiones, informó el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

Explicó que la FGE tuvo conocimiento del caso el pasado 15 de octubre, cuando se reportó que la menor presentaba golpes, hematomas y otras lesiones. Tras confirmarse su fallecimiento, la madre y el padrastro de la niña quedaron asegurados provisionalmente ante el Ministerio Público, mientras se desarrollan las primeras diligencias.

«Tenemos con nosotros conocimiento como Fiscalía el 15 de octubre de una menor que sufría algunos golpes, algunos hematomas, algunas lesiones. Lamentablemente, anoche se nos informa que pierde la vida», declaró al referirse a los hechos.

Señaló que los resultados de la necropsia serían fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de la muerte, debido a que permitirán contar con elementos periciales para determinar la causa del fallecimiento y orientar las indagatorias.

Agregó que la investigación contempla la integración de los elementos de prueba necesarios para reconstruir las circunstancias en las que la pequeña resultó lesionada y determinar las posibles responsabilidades legales. Por el momento, no se han establecido públicamente conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue atendida inicialmente en el Hospital General de Saltillo y posteriormente trasladada al Hospital Materno Infantil, donde perdió la vida. La Fiscalía continuará con las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer lo ocurrido y definir la situación jurídica de las personas aseguradas. (OMAR SOTO)