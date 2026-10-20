A punto de concluir grandes obras iniciadas hace dos años en diferentes regiones de Coahuila: Manolo

Para Saltillo destaca la ampliación de la carretera que va a la zona industrial de Derramadero, pero también entregará obras en Torreón, Monclova, Piedras Negras y la Carbonífera

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dijo este martes que en lo que resta de este año 2026, se harán entrega de grandes obras de infraestructura cuya construcción dio inicio hace un par de años en diferentes municipios de Coahuila y en las cuales se ha invertido un monto de miles de millones de pesos, para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las regiones donde se ubican dichos municipios.

Indicó que entre estas grandes obras, está en la Región Sureste la ampliación de la Carretera Saltillo – Derramadero, que aunque ya está prácticamente en uso, está pendiente de ser entregada al cien por ciento, mientras que en Torreón destaca la entrega del deprimido Abastos – Independencia.

“Prácticamente todas las grandes obras que empezamos a construir ya sea el año pasado o hace dos años en este 2026 las entregamos todas, en esta Región Sureste podríamos decir que la carretera Saltillo – Derramadero, que ya la están usando pero falta entregarla al cien por ciento, en Torreón el deprimido Abastos – Independencia y en la Región Carbonífera algunas obras grandes que hicimos de agua”, señaló.

Dijo que en la Región Centro está por iniciar el arranque de las obras de ampliación y rehabilitación de la Puerta Cuatro, en Monclova, en tanto que en la Región Norte se cumplió con la primera etapa de la ampliación de la Ruta Fiscal.

“Allá en Piedras Negras se cumplió con la primera etapa de la Ruta Fiscal, van a ser cuatro o cinco etapas, ya está concluida la primera, en Acuña ya se entregó desde el año pasado el bulevar Chuy María Ramón. En Monclova, Frontera y Castaños el Libramiento Carlos Salinas, la Premier, pero esas ya se entregaron, en fin, obras que arrancamos hace uno o dos años que no se han entregado, el Abastos – Independencia, la Saltillo – Derramadero y las grandes obras de agua que hicimos también”, agregó.

El mandatario estatal lamentó que haya gente “que está en contra de todo y a favor de nada”, a quienes hizo el llamado a escuchar y profundizar en la totalidad de los proyectos que se están llevando a cabo, y mencionó que solamente en Saltillo con el programa “En Equipo le Entramos”, se invierten más de 600 millones de pesos en los temas de bacheo y repavimentación.

“Si a esto le sumamos la inversión en seguridad solamente para la Región Sureste, son miles de millones. Si nos vamos a las grandes obras de infraestructura son miles de millones, entonces digamos que proporcionalmente es mucho, mucho menos lo que se invirtió en la parte del Rodeo a lo que se ha invertido en seguridad, en grandes obras, en la parte de servicios públicos y en la parte de salud y de educación”, puntualizó Manolo Jiménez. (ÁNGEL AGUILAR)

MANOLO JIMÉNEZ lamentó que haya gente “que está en contra de todo y a favor de nada”, a quienes hizo el llamado a escuchar y profundizar en la totalidad de los proyectos que se están llevando a cabo en el estado.