Acelera Javier Díaz rehabilitación de vialidades

Programa “Aquí Andamos” refuerza reforestación y rescate de espacios públicos

El alcalde Javier Díaz González mantiene los trabajos de rehabilitación de pavimento en las principales vialidades y calles de las colonias, a fin de mejorar la calidad de vida de saltillenses y visitantes.

Brigadas de “Aquí Andamos” realizan trabajos de rehabilitación de diversos tramos de carpeta asfáltica deteriorada, entre ellos las calles Magisterio y prolongación David Berlanga, a la altura de la Unidad Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Estas acciones también se llevan a cabo sobre el bulevar Isidro López Zertuche y en la calle Segunda del fraccionamiento Las Brisas Poniente, en el sector norte de la ciudad; en el bulevar Francisco Coss, además de la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, entre otros puntos.

De manera paralela, el Gobierno Municipal, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, intensificó las acciones de reforestación a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, con la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en las áreas verdes de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Valle de las Flores.

Asimismo, en atención a las peticiones de la ciudadanía realizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda en diversas áreas verdes y plazas públicas de la colonia Los Arcos, al sur de la ciudad, como las ubicadas entre las calles Arco de la Revolución y Arco de la Independencia, así como entre Arco Italiano y Arco Alemán. (El Heraldo de Saltillo)