Albergará Expo Coahuila la Villa Magia 2026 y la Feria de Saltillo en el próximo año: Liliana Salinas

La presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, confirmó que este mes de diciembre las instalaciones de la Expo Coahuila, en la ciudad de Saltillo, albergarán el gran evento denominado “Villa Magia”, donde familias enteras podrán disfrutar del espíritu navideño, en tanto que el año próximo tendrá lugar en ese mismo lugar la Feria de Saltillo.

Aseguró que para las y los saltillenses representa un orgullo el contar con un lugar de primer nivel como es la Expo Saltillo para la realización de estos y otros muchos eventos más que se realizarán más adelante, y en cuya organización tomarán parte tanto la iniciativa privada como las organizaciones de la sociedad civil.

“Tendremos que platicar muy bien con el patronato pero yo creo que sí (habrá feria), este año se sustituyó por el Fut – Fest, primero porque el recinto ferial como se conocía estaba en esta remodelación que quedó de una manera muy digna, muy bonita y que yo creo que como saltillenses nos sentimos muy orgullosos de tener este espacio para disfrutarlos en familia y para que albergue diferentes eventos no solo de talla local, sino puede ser nacional e internacional”, señaló.

“El próximo año tendremos feria, lo más seguro es que sea allí mismo donde siempre se ha llevado acabo en el recinto ferial y también vienen muchas sorpresas y muchos proyectos. Ya lo anunció el gobernador, ahí habrá un gran evento ahora en Navidad, lo que es la Villa Magia, se va a vestir con todo este ambiente navideño y después vendrán futuros proyectos empresariales, de las cámaras, de la sociedad civil, que sea un espacio para todos”, agregó la presidenta del DIF Coahuila. (ÁNGEL AGUILAR)