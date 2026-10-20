Han sido detenidas 332 personas durante operativos contra ingesta de alcohol en la vía pública

Como parte del operativo contra la ingesta de alcohol en la vía pública, implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, siete personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana, con lo que suman 332 detenciones desde el inicio de esta estrategia.

Cada fin de semana se refuerza este operativo, que tiene como objetivo mantener un ambiente seguro para las familias en las calles de la ciudad.

“Diariamente las y los elementos de la Comisaría están al pendiente de que no se cometan estas faltas; sin embargo, durante el fin de semana se refuerzan estas acciones a través del operativo contra la ingesta de alcohol en la vía pública”, mencionó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

Asimismo, señaló que las siete detenciones de este fin de semana corresponden a personas que fueron sorprendidas ingiriendo bebidas alcohólicas en calles de la Zona Centro y la colonia 26 de Marzo.

“Nuestro alcalde Javier Díaz González nos instruyó a dar arranque a este operativo en agosto del presente año, enfocados a tener espacios más tranquilos y seguros, porque la ingesta de alcohol en la vía pública puede a su vez generar tensiones entre vecinos y derivar en otras faltas e incluso delitos”, dijo Garza Félix. (El Heraldo de Saltillo)