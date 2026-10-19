VIVIR ES AHORA

Cuando la historia personal se convierte en el patrón de acción

Todo liderazgo deja huella. Hay huellas que pueden ser de transformación, inspiración y crecimiento, que llevamos durante nuestra vida y nos permiten avanzar y transformarnos en mejores personas.

También existen las huellas que dejan cicatrices: aquellas que nacen del sometimiento, de la hiper responsabilidad y de una exigencia desmedida y fuera de proporción, que merman la autoestima, la salud y nuestras relaciones más importantes.

No solo en los resultados, las estrategias o las decisiones dejamos impresa nuestra esencia como líderes, sino también en la manera en que las personas se sienten al trabajar, colaborar o convivir con nosotros y en equipo. Un equipo, asociación o familia puede experimentar confianza, propósito y crecimiento o, por el contrario, vivir en alerta, agotamiento y temor a equivocarse. La mayoría de las veces, detrás de esa diferencia hay una dimensión poco visible: la historia emocional de quien lidera.

Las experiencias tempranas de rechazo, falta de valoración, exigencia excesiva o responsabilidad prematura pueden influir en la forma de relacionarnos y responder ante la presión. No determinan el destino de una persona ni permiten diagnosticarla desde fuera, pero pueden convertirse en patrones automáticos si no se reconocen. En posiciones de liderazgo, tanto familiar, ejecutivo o social, estos patrones pueden afectar tanto al líder como a sus colaboradores y alianzas.

Quien aprendió, anteriormente, a temer el rechazo quizá busque aprobación constante o evite conversaciones difíciles. Quien no se sintió valorado puede depender del reconocimiento, competir por visibilidad o tener dificultades para reconocer los logros de otros. La sobreexigencia puede traducirse en estándares poco realistas, perfeccionismo y escaso margen para aprender de los errores. Y quien asumió demasiadas responsabilidades demasiado pronto puede sentir que debe resolverlo todo, delegar con dificultad y cargar con tareas que deberían distribuirse.

Estas conductas no necesariamente nacen de una intención de dañar. A menudo son estrategias que alguna vez ayudaron a sobrevivir, encajar o sentirse seguro. Sin embargo, cuando se trasladan sin reflexión al trabajo o al ámbito relacional, pueden producir efectos concretos: comunicación defensiva, control excesivo, humillaciones, poca autonomía, reconocimiento insuficiente, urgencias permanentes y dificultad para disentir.

El equipo puede empezar a adaptarse al estado emocional de su líder: medir cada palabra, ocultar problemas, evitar proponer ideas o trabajar más horas para prevenir las críticas. Las alianzas también pueden resentirse cuando la necesidad de agradar, controlar o demostrar valor sustituye la colaboración y la confianza.

Cuando la exigencia no tiene límites, las prioridades cambian constantemente y los errores se castigan en vez de analizarse, las personas pueden experimentar agotamiento, distanciamiento del trabajo o de las relaciones y una menor sensación de eficacia, de valía y de propósito. Porque, en lugar de enfocarse en las metas a futuro, la energía y la atención se centra en defenderse, agotándose en estado de alerta continua. También pueden deteriorarse la seguridad psicológica, la creatividad y la cooperación.

En ese contexto, el talento no desaparece: puede quedar inhibido por el temor, la fatiga o la falta de espacio para desarrollarse. El primer paso no consiste en juzgar, sino en observar:

¿Qué situaciones activan una reacción desproporcionada? ¿Qué significa para mí equivocarme, delegar o recibir una crítica? ¿Estoy pidiendo excelencia o intentando evitar cualquier posibilidad de desaprobación? ¿Estoy ayudando al equipo o necesito sentir que todo depende de mí?

Estas preguntas abren una distancia entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa permite regular las emociones y elegir una conducta más alineada con los valores y las necesidades del equipo.

Recuerda: la inteligencia emocional no consiste en estar siempre en calma, sino en reconocer lo que sentimos, comprender cómo puede influir en nuestras acciones y responder con responsabilidad. ¿Estás listo para dejar huellas de transformación en vez de cicatrices?