Tendrá CRIT Coahuila tecnología de origen coreano para terapias de rehabilitación de menores con discapacidad motriz  

El nuevo equipo beneficiará a más de 500 niños, y se espera que ya esté funcionando a más tardar a principios del próximo año, indicó Herminio Rodríguez

El director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Coahuila (CRIT), Herminio Rodríguez Torres, dijo que esa institución está por recibir un dispositivo robótico de origen coreano, mismo que utiliza tecnología de punta para ayudar a las y los pequeños con discapacidad motriz a realizar sus terapias para que puedan volver a caminar de manera independiente o asistida.

Mencionó que este equipamiento cuenta con un soporte parcial de peso y una banda sinfín con sensores que ayudan a detectar también defectos de postura y que funciona a través de la repetición y soporte de peso del paciente para que este último realice los movimientos de la marcha, buscando interconexiones neuronales nuevas que le ayuden a recordar o estableciendo la plasticidad cerebral para que logre caminar de la manera más natural posible.

Este equipo, que tiene un costo de alrededor de 10 millones de pesos, fue adquirido mediante una donación realizada por una compañía que ya ha apoyado al CRIT en anteriores ocasiones para este tipo de labores de rehabilitación, además de que ayudará a más de 500 niños de ese centro.

“Estamos muy contentos por la buena noticia de que vamos a recibir pronto, quizás a finales de noviembre un equipo para rehabilitación robótica de la marcha que va a suplir el equipo que tenemos actualmente y que tiene una antigüedad de más de 18 años. Se trata de una tecnología de punta, un equipo que ya se encuentra instalado en el CRIT de Los Cabos, que fue el que inauguramos el año pasado, así como también los de Colima y Sonora, con lo que el CRIT Coahuila será el cuarto en disponer de esta tecnología”, dijo Herminio Rodríguez.

“Esperamos que en el mes de diciembre o a principios de año poner ya al servicio de las niñas y los niños que reciben sus terapias aquí en el CRIT este nuevo equipo de rehabilitación robótica, tenemos estimado que serán más de 500 niñas y niños son candidatos a usar este equipo, que también nos puede ayudar a diagnosticar distintos trastornos de postura”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)

HERMINIO RODRÍGUEZ Torres, director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Coahuila.