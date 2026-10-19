Jornada de 40 horas elevaría 20% el costo salarial por hora

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia 2030 elevaría 20 por ciento el costo salarial por hora ordinaria en los puestos que actualmente cubren 48 horas, al mantener el mismo sueldo por menos tiempo de trabajo.

Este cambio plantea retos para la contratación formal, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), advirtió Oscar de la Vega, especialista en derecho laboral y seguridad social.

El abogado señaló que las empresas deberán adaptar su organización a la disminución de horas en un contexto de mayores obligaciones patronales. Consideró que, sin mecanismos que faciliten esa transición, los costos de contratación y la rigidez de ciertas disposiciones pueden influir en las decisiones empresariales y dificultar la generación de plazas formales, aunque reconoció que la informalidad responde a múltiples factores.

«El problema no es solamente la reducción de la jornada, sino que esta transformación no se acompañó de un marco legal suficientemente flexible para organizar el trabajo conforme a las necesidades productivas de cada actividad», sostuvo.

La disminución de horarios se suma a cambios en salario mÌnimo, vacaciones, subcontratación y seguridad social que han transformado las obligaciones de los empleadores.

El especialista precisó que el salario mínimo general pasó de 102.68 pesos diarios en 2019 a 315.04 pesos en 2026, un incremento nominal acumulado cercano al 207 por ciento. Para De la Vega, el desafío consiste en acompañar la ampliación de derechos con condiciones que permitan sostener y generar empleo formal.

«La cuestión central no es si deben ampliarse los derechos laborales, sino cómo hacerlo sin debilitar la generación de empleo formal», afirmó.

De la Vega añadió que entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, aproximadamente ocho de cada diez personas que se sumaron al saldo del empleo nacional lo hicieron en ocupaciones informales. Es decir, la mayor parte del aumento neto del empleo correspondió a trabajos informales y no a puestos formales.

«La discusión no debe plantearse como una confrontación entre derechos laborales y competitividad empresarial. México necesita mejores salarios, jornadas razonables, vacaciones dignas y seguridad social. Pero también necesita empresas productivas, inversión y condiciones que favorezcan la creación de empleos formales», subrayó. (Agencia Reforma)

LA DISMINUCIÓN DE horarios se suma a cambios en salario mÌnimo, vacaciones, subcontratación y seguridad social que han transformado las obligaciones de los empleadores.