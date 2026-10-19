Iglesia en Ramos Arizpe organiza evento para enfrentar a la brujería y el culto a la muerte

La conferencia será impartida por el diácono Francisco María, quien abordará estas prácticas desde la perspectiva de la doctrina católica

Con la finalidad de fortalecer la fe católica y orientar a la comunidad sobre las prácticas espirituales que, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, pueden alejar a las personas de sus creencias religiosas, la Parroquia de San Francisco de Asís, en Ramos Arizpe, llevará a cabo una conferencia dedicada a abordar temas relacionados con el esoterismo, la brujería, el culto a la muerte y otras formas de idolatría.

El párroco Martín Hernández Linares informó que esta actividad se realizará el próximo sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas, en el templo parroquial ubicado en la calle Tlapacoya número 1280, en la colonia Analco, donde se espera la participación de familias, jóvenes y adultos interesados en profundizar en su formación religiosa.

La conferencia, titulada “Esoterismo, brujería, la muerte y otras idolatrías”, será impartida por el diácono Francisco María, quien abordará estas prácticas desde la perspectiva de la doctrina católica, con la intención de explicar sus implicaciones espirituales y promover una reflexión sobre la importancia de mantener una vida fundamentada en la fe cristiana.

Hernández Linares destacó que este encuentro busca ofrecer un espacio de aprendizaje y reflexión para quienes desean conocer con mayor profundidad las enseñanzas de la Iglesia, especialmente ante la presencia de distintas creencias y prácticas espirituales en la sociedad actual.

“Queremos invitar a toda la comunidad a participar en esta conferencia, donde tendremos la oportunidad de reflexionar sobre aquellas prácticas que, desde nuestra fe, consideramos que pueden alejarnos del amor de Dios. Es importante conocer nuestra doctrina, fortalecer nuestras convicciones y encontrar en la palabra de Dios una orientación para nuestra vida”, expresó el sacerdote.

Asimismo, señaló que la actividad está dirigida tanto a quienes participan regularmente en las celebraciones religiosas como a aquellas personas que buscan resolver inquietudes relacionadas con estos temas, por lo que reiteró que las puertas del templo permanecerán abiertas para recibir a todos los interesados. (EDUARDO SERNA)