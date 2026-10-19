Analizan contratación de seguro para cubrir daños causados por baches en Saltillo

De acuerdo con el reglamento, existe responsabilidad para el Ayuntamiento en caso de que se registren daños a los vehículos por causa de los baches

El titular de la Dirección de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, dijo que se analiza la posibilidad de contratar los servicios de una compañía de seguros para cubrir el costo de los daños provocados a vehículos por causa de los baches y alcantarillas destapadas que se localicen en diferentes puntos de Saltillo.

El funcionario reconoció que de acuerdo con el reglamento, existe responsabilidad para el ayuntamiento en caso de que se registren daños a los vehículos por causa de los baches, sin embargo, reconoció también que no es posible cubrir el monto económico derivado de estas afectaciones, toda vez que no existe un presupuesto o fondo asignado para este propósito.

“El reglamento estipula que sí hay una responsabilidad para el ayuntamiento, sin embargo, no hay un presupuesto asignado para reparar todos los daños que pudieran ocasionar los baches y alcantarillas, entonces, hemos platicado con el área de Finanzas, con la tesorera y hemos visto la posibilidad de adquirir un seguro como el que se adquiere cuando hay daños a las viviendas por fenómenos meteorológicos”, dijo Nerio Maltos.

“Sería un seguro que pudiera cubrir ese tipo de temas, pudiera darse una negociación con una compañía que pudiera cubrir estos gastos, no tengo yo los datos, es un tema de Finanzas y Tesorería que se pudiera estar revisando, más sin embargo nosotros estamos concentrados en que estos incidentes no sucedan”, agregó.

Recordó que cuando surge algún bache de grandes dimensiones o que puede causar grave riesgo para los automovilistas de inmediato se señaliza, gracias a la coordinación estrecha que se tiene con Tránsito y Vialidad para hacer esto último en lo que llega la cuadrilla y los equipos para reparar estos desperfectos.

Destacó también que se continúa trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, a través del programa “En Equipo le Entramos” para atender los tramos afectados en toda la ciudad, además de ampliarse el suministro de carpeta, reforzarse las cuadrillas y adquirirse más herramienta y equipo.

En cuanto a las personas que reparan los baches por su cuenta, aseguró que este procedimiento no se está haciendo de manera adecuada porque las cuadrillas que se hacen cargo de esta labor cuentan con toda una logística y una serie de requerimientos técnicos que hay que cumplir “y si no cualquier empresa cumple con estos requerimientos, pues menos un ciudadano común que no se dedica a eso”, advirtió el directivo. (ÁNGEL AGUILAR)