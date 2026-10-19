Gabriel Elizondo anuncia próximo inicio de los trabajos del semillero legislativo 2026

Más de 100 estudiantes de distintas instituciones de Coahuila se han registrado para participar en este ejercicio de formación y propuestas legislativas

A unos días de iniciar las actividades del Semillero Legislativo 2026, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la participación de más de 100 estudiantes universitarios de distintas instituciones del estado, quienes han presentado propuestas relacionadas con educación, salud, seguridad, desarrollo económico, medio ambiente y participación ciudadana.

“Queremos que las y los jóvenes de Coahuila sepan que sus ideas cuentan y que tienen mucho que aportar al futuro de nuestro estado. Que sepan que lo que piensan, sus inquietudes y propuestas pueden contribuir al trabajo que realizamos desde el Senado de la República en beneficio de nuestra gente”, señaló el legislador.

Elizondo Pérez informó que, una vez concluida la recepción de propuestas, se realizará un análisis para identificar aquellas que puedan convertirse en iniciativas de ley.

Elizondo Pérez comentó que este tipo de acciones permiten a los jóvenes Coahuilense acercarse al ámbito legislativo, además de reconocer el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar oportunidades de desarrollo y participación para la juventud en al entidad.

Asimismo, destacó su trabajo legislativo en el Senado de la República, donde ha presentado 11 iniciativas propias y 21 puntos de acuerdo.

Finalmente, anunció que la convocatoria del Semillero Legislativo 2026 se ampliará una semana más, hasta el próximo 26 de octubre, para brindar mayores oportunidades de participación a estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación superior de los 38 municipios de Coahuila. Las y los interesados pueden registrar sus propuestas a través del portal https://gabrielelizondo.mx/. (El Heraldo de Saltillo)