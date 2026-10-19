LA DEBACLE DE MORENA

Una proyección electoral elaborada por la empresa Trendio, muestra un panorama desolador para MORENA, el PT y el Verde de cara a la elección de diputados federales que se celebrará en 207.

De acuerdo con los resultados de este estudio, MORENA pasaría de tener 236 diputados a tan solo 179; es decir, perdería 75. El Verde perdería 16, al pasar de sus 77 actuales a 61 en la próxima legislatura, y el “Partido de la Traición” perdería 16, de 51 a solamente 35.

En cambio el PAN sería el gran ganador: tendría 60 nuevos diputados, para llegar a 132 contra los 72 que tiene actualmente. Y en cuanto al PRI, pasaría de 35 a 62, es decir, ganaría 27. De esta forma, el bloque de la 4t se quedaría con 275 diputados contra los 364 que tiene actualmente, conservando todavía la mayoría simple, pero perdiendo la calificada, que es la que les permite hacer modificaciones constitucionales a su antojo.

CARRO COMPLETO EN COAHUILA

En cuanto a Coahuila, el mismo estudio anticipa que el PRI se llevará el “carro completo”. Es decir, recuperaría los cinco distritos que están en manos de la oposición: el distrito 01, que actualmente está en manos del petista BRÍGIDO MORENO; el 02, que está en poder del morenista JAVIER BORREGO; el 06, de la también morenista CINTIA CUEVAS; el 07, de ANTONIO CASTRO; y el 08, de HILDA LICERIO, que llegó al cargo bajo las siglas del Verde pero luego se cambió a MORENA.

Por eso, ante tan prometedoras expectativas, es natural que entre los priistas ya haya muchas manos levantadas buscando contender por las diputaciones que estarán en juego. Para el 01 suenan SONIA VILLARREAL y MEMO RUÍZ —uno iría por la alcaldía de Piedras Negras y el otro por la diputación—; en el 02, con cabecera en San Pedro de las Colonias, no se ha mencionado a nadie aún; en el 03 suena fuerte CHUMA MONTEMAYOR pero tampoco se descarta la posible reelección del neo-priista TEO KALIONCHIZ; para el 04 todo indica que JERICÓ ABRAMO irá por la reelección; el 05, actualmente en poder del panista MEMO ANAYA, es una incógnita pendiente de resolver, lo mismo que el 06, ambos con cabecera en Torreón; en el 07 se han mencionado a MARÍA BÁRBARA CEPEDA, JAIME BUENO y ENRIQUE MARTÍNEZ y MORALES; y en el 08 la que más suena es la ramosarizpense EDNA DÁVALOS.

INVERSIÓN PERUANA

En Ramos Arizpe, el alcalde TOMÁS GUTIÉRREZ MERINO anunció la llegada de una nueva empresa que, tentativamente, se ubicará en el parque industrial Santa María, lo cual no tiene nada de extraño —porque a Ramos todo el tiempo están llegando nuevas inversiones—, salvo por un pequeño detalle: la nueva empresa no es de orígen estadounidense, ni asiática ni europea. Se trata de una empresa peruana que pretende invertir 160 millones de dólares para generar 500 empleos en la producción de polímeros para la fabricación de empaques flexibles utilizados en la industria alimentaria.

Si de por sí el monto de la inversión y la cantidad de empleos ya son noticias dignas de destacarse, lo son aún más al conocer el orígen de los inversinistas y el giro al que se va a dedicar la nueva empresa, porque ambos datos apuntan hacia un mismo sentido: la diversificación, que tanta falta le hace a nuestra región para no depender siempre de los vaivenes de la industria automitriz,

ALCALDES EN EL TOP TEN

Una encuesta de Mitofsky, publicada en El Economista, ubica a dos alcaldes coahuilenses en el top ten de los mejor evaluados a nivel nacional: el de Torreón, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, en el lugar nueve con una aprobación ciudadana del 58.9%; y el de Saltillo, JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, en el lugar diez casi con la misma calificación, el 58.6%. No extraña entonces que los dos estén considerados por su partido, el PRI, para contender el próximo año por la reelección.

SE CANSÓ EL GANSO

“Modernizaremos el sistema de salud ¡me canso ganso¡”, dijo el domingo la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, con lo que implítamente aceptó que lo que tantas veces dijo el tabasqueño López Obrador, de que el sistema de salud en México era el mejor del mundo, fueron puras mentiras, producto del delirio de un hombre que no está ni nunca ha estado completamente cuerdo. A ver si Sheinbaum pude cumplir la encomienda, ya no para convertirlo en el mejor del mundo, porque eso es prácticamente imposible para un país cómo el nuestro, pero que al menos lo regrese al nivel que tenía antes de la llegada de la cuarta transformación al poder.

paco1533@gmail.com