Refuerza Javier Díaz patrullajes al interior de las colonias de Saltillo

Reafirma compromiso de trabajar de manera permanente por la seguridad

El alcalde Javier Díaz González refuerza los patrullajes al interior de las colonias de Saltillo, manteniendo la cercanía con las y los ciudadanos para atender los temas de seguridad.

“Junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas la prioridad de prioridades sigue siendo la seguridad, por ello mantenemos presencia permanente en todos los sectores para brindar atención oportuna de lo que requiere la población”, dijo.

En este sentido, el alcalde encabezó un patrullaje preventivo en la colonia Morelos, junto con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y los agrupamientos que conforman la corporación.

Durante el recorrido, Javier Díaz agradeció el compromiso de los elementos de seguridad y les pidió redoblar esfuerzos para mantener los niveles de seguridad en Saltillo, especialmente ante la realización de eventos de gran relevancia que atraen a visitantes de diferentes estados del país y del extranjero.

Asimismo, el alcalde mantuvo contacto con las y los vecinos de este sector y puso a su disposición a los mandos encargados de la seguridad, a fin de mantener una comunicación directa.

También les invitó a integrarse a los grupos ciudadanos de seguridad, que actualmente cuentan con la participación de más de 145 mil personas y conforman la red ciudadana digital más grande del país.

“Esta es una gran herramienta para tener contacto permanente y poder atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía cuando se requiere”, mencionó.

Javier Díaz González destacó además la coordinación que se mantiene en la capital de Coahuila para preservar la paz y la seguridad con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y, sobre todo, con la ciudadanía.

“En seguridad ni un paso atrás. Por ello este año con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez se invertirán más de mil 100 millones de pesos para fortalecer la seguridad”, señaló.

El alcalde de Saltillo ha encabezado patrullajes en colonias como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Hidalgo, Guerrero, María de León, La Minita, El Tanquecito y Teresitas, entre otras. (El Heraldo de Saltillo)