Refrenda Manolo coordinación de Coahuila con el Ejército Mexicano

Da gobernador bienvenida al general de Brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara, nuevo comandante de la XI Región Militar

Torreón- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio la bienvenida al general de Brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara, quien asumió el cargo de comandante interino de la XI Región Militar, y refrendó la voluntad de su administración de mantener el trabajo en equipo y la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas.

“¡La seguridad se fortalece trabajando en equipo todos los días! En Torreón acompañamos al general Miguel Ángel Aguirre Lara en su toma de protesta como comandante de la XI Región Militar. Cuenten con nosotros para seguir trabajando en coordinación con el Ejército Mexicano y con todas las instituciones. Mantener la paz, la seguridad y el orden en Coahuila es nuestra prioridad», destacó el gobernador.

Durante la ceremonia de Toma de Protesta, Posesión al Cargo y Protesta a la Bandera del nuevo mando militar, el mandatario estatal destacó que la coordinación, la comunicación y el trabajo conjunto son fundamentales para fortalecer la seguridad, preservar la tranquilidad de las familias y mantener las condiciones de paz y estabilidad en Coahuila.

“Le damos la más cordial bienvenida al general Miguel Ángel Aguirre Lara. En Coahuila tenemos muy claro que la seguridad se construye trabajando en equipo, con voluntad, coordinación y una comunicación permanente entre todas las instituciones. Vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y municipales, porque la prioridad es mantener a nuestro estado seguro y en orden”, expresó.

Señaló que la colaboración entre las autoridades civiles y militares es una pieza clave de la estrategia de seguridad de Coahuila, por lo que reiteró su disposición de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y dar continuidad a las acciones conjuntas en favor de las y los coahuilenses.

Reconoció la labor que realizan las mujeres y los hombres del Ejército Mexicano, cuya presencia y compromiso contribuyen a las tareas de seguridad, vigilancia y protección de la población.

Puntualizó que en Coahuila se trabaja bajo una visión de equipo, en la que la colaboración entre las instituciones permite sumar capacidades, compartir información y actuar de manera coordinada ante los retos en materia de seguridad.

Refrendó su compromiso de mantener una estrecha colaboración con el general de Miguel Ángel Aguirre Lara y con los mandos de las distintas instituciones a fin de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad estatal y preservar las condiciones de tranquilidad y desarrollo que requieren las familias, los trabajadores y los sectores productivos de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)