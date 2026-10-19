Pone Donald Trump la mira en el petróleo de México

Claudia Sheinbaum reveló que su homólogo estadounidense le ha planteado la posibilidad de participar en la producción petrolera de México, pero ella le aclaró que la legislación nacional impide otorgar derechos sobre el petróleo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su homólogo estadounidense Donald Trump le ha planteado la posibilidad de participar en la producción petrolera de México, pero ella le aclaró que la legislación nacional impide otorgar derechos sobre el petróleo.

La mandataria explicó que el planteamiento surgió durante sus conversaciones telefónicas, aunque precisó que Trump no lo presentó como una condición para alcanzar un acuerdo comercial entre ambos países.

“Sí ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo”, respondió al ser cuestionada sobre las solicitudes del presidente estadounidense.

“Y en todos los casos hemos sido claros. Le he dicho: a ver, presidente Trump, mister president, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes, aquí no se pueden dar derechos de petróleo”.

Sheinbaum explicó que la legislación mexicana permite la participación de empresas estadounidenses en actividades petroleras mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no la entrega de derechos sobre los hidrocarburos.

Señaló que este tipo de colaboración existe desde hace décadas y que sus mecanismos quedaron regulados en la nueva Ley de Pemex.

“Lo que hay, que viene desde hace 80 años, por ejemplo, pues son empresas de Estados Unidos que participan como contratistas de Pemex, a través de distintos mecanismos de contratos, que ahora, además, quedaron perfectamente regulados en la ley de Pemex, en la nueva ley de Pemex”, afirmó.

“Pero sí se ha tocado ese tema, pero sí, no ha habido ni insistencia ni…, sino sencillamente se aclara que, pues, en México no se puede eso”, expresó.

También pidió aumentar compras de gas natural

La presidenta informó que Donald Trump le ha solicitado incrementar las compras mexicanas de gas natural procedente de Estados Unidos, como parte de los asuntos energéticos abordados en sus conversaciones telefónicas.

Refirió que el Gobierno mexicano mantiene las importaciones de ese combustible, pero también busca fortalecer su producción nacional para atender la demanda energética del país. (AGENCIA REFORMA)