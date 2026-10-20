Muere bebé en Saltillo tras presunta violencia por parte de sus padres adolescentes

Una menor de apenas un año de edad perdió la vida la noche del lunes en Saltillo, luego de permanecer varios días internada a consecuencia de lesiones que presuntamente sufrió en un caso de violencia familiar.

La pequeña, identificada como Darlertt Sarai Martínez Galindo, falleció alrededor de las 21:55 horas del 19 de octubre en el Hospital Materno Infantil, donde recibía atención médica tras haber sido ingresada inicialmente al Hospital General de Saltillo el pasado 15 de octubre.

De acuerdo con los primeros informes, la niña presentaba múltiples contusiones. Las indagatorias apuntan a que Brayan, de 16 años, presuntamente la habría arrojado al suelo porque no dejaba de llorar.

La madre de la menor, identificada como Jessenia, de 17 años, también fue detenida. Ambos adolescentes quedaron a disposición de las autoridades para el seguimiento legal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. La causa oficial del fallecimiento deberá confirmarse mediante los estudios periciales. (El Heraldo de Saltillo)