Se vestirá Coahuila de colores y flores con eventos conmemorativos al Día de Muertos

Coahuila vivirá las tradiciones mexicanas del Día de Muertos con múltiples eventos que reflejarán el recuerdo y respeto de los fieles difuntos en un ambiente de color, folclor, flores, aromas y sabores.

En los diferentes municipios se llevarán a cabo desfiles conmemorativos, altares de muertos, ofrendas, callejoneadas, concursos de altares y de catrinas, gastronomía y enología, así como festivales alusivos al 2 de noviembre, en los que se espera gran afluencia de turistas y visitantes.

Monclova celebrará con el Festival “Flores y Calaveras, del 14 de octubre al 2 de noviembre en distintos lugares, y el Festival de la Calabaza, del 22 al 31 de octubre en el Eco Parque; habrá concurso pasarela de catrinas y catrines, alumbrada en colonias de la ciudad y muchas sorpresas más.

Saltillo realizará el Festival de las Ánimas del Desierto 2026, del 22 de octubre al 3 de noviembre, entre las actividades destacan el Festival Paso de la Mariposa Monarca, presentado por RUMA, Arte y Comunidad; el Altar Monumental en el barrio Santa Anita y el Magno Altar en las escalinatas del Parque Las Maravillas.

San Pedro realizará el Festival de Día de Muertos, con desfile, concursos y noche de luces, el 29 de octubre, y en Torreón llevará a cabo el desfile y concurso del Día de Muertos el 30 de octubre, que partirá de la Alameda Zaragoza para concluir en la Plaza Mayor. Además, en Torreón, en Puerto Noas y Teleférico se encuentra la Exposición de Otoño y próximamente tendrá la Casa del Terror.

Por otro lado, el Museo de La Katrina en Saltillo realizará del 26 de octubre al 2 de noviembre, el 17º Festival “Entre flores y amores” con talleres de gastronomía, exposición de grabados, recorridos especiales, lectura de poemas y altar de muertos, entre otras actividades.

También en Saltillo, el Museo del Desierto celebrará Halloween y Día de Muertos con la Noche de Linternas el 30 de octubre, dirigido a familias, donde habrá recorrido por los pabellones a oscuras, sólo con linternas y con disfraces.

El 1 de noviembre en la capital del estado se desarrollará Xantolum, Desfile Día de Muertos, saliendo del Teatro de la Ciudad y culmina en Parque Centro.

Los Pueblos Mágicos de Coahuila tendrán eventos

Del 16 de octubre al 3 de noviembre Parras de la Fuente llevará a cabo el Camino de las Flores, al que se sumarán negocios, hoteles y restaurantes; habrá concurso tradicional de Catrinas y Catrines, callejoneada, ofrendas, festival artístico y cultural, y altar de muertos. Además, bodegas vinícolas tendrán celebraciones especiales por Halloween y por el Día de Muertos.

Viesca tendrá Desfile de Catrinas el viernes 30 de octubre, y Cuatro Ciénegas el Festival Internacional 2026 “Luz y Raíces”, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con exposición de tapetes, presentaciones artísticas, concurso de catrinas, muestra gastronómica, desfile y procesión al panteón San José. (El Heraldo de Saltillo)