Impulsa Gobierno del Estado la inclusión y el comercio local con la mercadita incluyente

El encuentro generó oportunidades de negocio y visibilidad para personas emprendedoras de distintos grupos de la comunidad

Con más de 110 emprendimientos participantes, la tercera edición de la Mercadita Incluyente se consolidó como un espacio de oportunidades, convivencia y reconocimiento al talento local. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, a cargo de Patricia Yeverino, realizó esta actividad en la Plaza Nueva Tlaxcala.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que esta edición rompió récords de participación, al reunir a personas de diversos grupos que tradicionalmente enfrentan barreras para integrarse a ferias y mercaditos convencionales.

Durante la jornada, las personas emprendedoras tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos locales y artesanales, además de establecer contactos con posibles clientes y abrir nuevas posibilidades para sus negocios.

El secretario resaltó que el evento permitió identificar oportunidades comerciales, pues algunos participantes ya recibían pedidos para Navidad, regalos y proveeduría para otros negocios, lo que demuestra el potencial de estos espacios para impulsar la economía local.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de quienes buscan salir adelante mediante su trabajo y emprendimiento, y señaló la importancia de generar condiciones y brindar ese impulso que les permita dar a conocer sus productos y llegar a nuevos mercados.

La Mercadita Incluyente se desarrolló de una a siete de la tarde, en un ambiente de entusiasmo y participación, promoviendo la inclusión social y económica, el consumo local y la convivencia en condiciones de respeto a la diversidad. (El Heraldo de Saltillo)