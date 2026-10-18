DIF Torreón y el Instituto Resilia IAP dialogan sobre nuevas oportunidades de colaboración

La presidenta honoraria Selina Bremer de Cepeda sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la organización, para sumar esfuerzos en beneficio de las familias y los sectores más vulnerables

Torreón.- Con el propósito de explorar nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de las familias y los sectores más vulnerables, la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Instituto Resilia IAP.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la posibilidad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre ambas instancias, en un esquema de coordinación que permita ampliar el alcance de las acciones dirigidas a quienes más lo necesitan.

DIF Torreón y el Instituto Resilia IAP, organización dedicada a promover la resiliencia y el bienestar emocional mediante programas educativos, conferencias y talleres impartidos por especialistas en salud mental, han colaborado de manera conjunta en distintas actividades en favor de la comunidad. Entre ellas destaca el ciclo de talleres y conferencias “El sentido de la vida y el cultivo de la compasión”, realizado el año pasado, con una conferencia magistral y talleres impartidos por especialistas como la neuropsiquiatra Rafaela Santos Rivas, y un taller exclusivo para jóvenes usuarios del Sistema, a cargo de la psicóloga Noelia Mata Novillo. Asimismo, se han impartido talleres para niñas, niños y adolescentes de casas hogar, con herramientas orientadas al bienestar emocional y al desarrollo personal.

La salud mental ocupa un lugar central en esta colaboración. En un contexto en el que el tema recibe cada vez mayor atención como asunto de salud pública, el trabajo conjunto con organizaciones especializadas permite llevar información, acompañamiento y herramientas de prevención a más personas, además de contribuir a derribar prejuicios en torno a este tema. Para la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, la salud mental es un tema importante dentro de la atención al bienestar de las familias torreonenses.

Asimismo, la sinergia entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil resulta fundamental para sumar experiencia, capacidad y compromiso en favor del bienestar social, y para que los servicios lleguen de manera más cercana y oportuna a las familias de la Laguna.

DIF Torreón reiteró que valora el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos con organizaciones comprometidas con el bienestar social, y refrendó su disposición de seguir construyendo alianzas que beneficien a las familias torreonenses.

A la reunión asistieron también la directora de DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés; y por parte del instituto, la directora, Laura López Willy, y la subdirectora, Lorena Sada. (El Heraldo de Saltillo)