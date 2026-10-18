Revisar emisiones de carboeléctricas en Nava y la región, solicita Sergio Zenón

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a revisar las condiciones de operación de las centrales carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava; particularmente sus emisiones atmosféricas y sistemas de control ambiental. Así mismo, evaluar y gestionar recursos técnicos y presupuestales para el mantenimiento, rehabilitación o modernización que resulte pertinente.

Esto con el fin de fortalecer la eficiencia operativa y desempeño ambiental de dichas centrales carboeléctricas para beneficio de la población, ya que, de acuerdo con habitantes de Nava, Cinco Manantiales y Piedras Negras existe preocupación por la presencia de residuos de ceniza u hollín, y por emisiones visibles asociadas con la actividad de las carboeléctricas. Estas quejas ciudadanas requieren una atención seria y oportuna.

La revisión de equipos y sistemas de control de emisiones, de los registros de monitoreo y de los programas de mantenimiento permitiría identificar oportunidades de prevención y mejora. Un diagnóstico sustentado en evidencia ayudaría a dar respuesta a las preocupaciones de la población y a fortalecer la confianza en la operación de las centrales, aseguró el diputado.

En este marco, corresponde a la CFE evaluar las condiciones técnicas de operación de las centrales José López Portillo y Carbón II, así como el funcionamiento de sus sistemas de control de emisiones y sus necesidades de mantenimiento. Una revisión de esta naturaleza permitiría identificar medidas concretas de mejora con sustento técnico, puntualizó Sergio Zenón.

“Cuando una revisión técnica detecta necesidades de conservación, reparación o modernización; su atención oportuna puede contribuir a mejorar el desempeño ambiental y la confiabilidad operativa de las instalaciones. Por ello, es importante considerar la disponibilidad de recursos técnicos y presupuestales suficientes” enfatizó Sergio Zenón. (El Heraldo de Saltillo)