Sacerdote muere durante misa en Ecuador al caerle una cruz de madera

Guayaquil, Ecuador.- Lo que era una celebración litúrgica terminó en tragedia la noche de este sábado 17 de octubre.

El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de la Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas), murió en el altar de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en José Mascote entre Maldonado y Calicuchima, en el sur de Guayaquil.

Según quedó registrado en la transmisión en vivo que hacía la propia iglesia por Facebook, una cruz de madera de gran tamaño que estaba colgada detrás del altar se desprendió de forma repentina y cayó sobre la cabeza del sacerdote mientras oficiaba la eucaristía.

Feligreses que estaban en el templo intentaron auxiliarlo de inmediato, mientras se escuchaba pedir una ambulancia. Sin embargo, el impacto fue mortal en el lugar.

La Arquidiócesis de Guayaquil, a través de un comunicado firmado por el arzobispo y cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera, confirmó el deceso y envió condolencias a la comunidad redentorista, familiares y amigos.

El religioso había servido por varios años como párroco en Vinces y otras comunidades del país. La noticia y el video del momento han causado conmoción en la comunidad católica ecuatoriana este domingo. (El Heraldo de Saltillo)