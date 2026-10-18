Gloria Alicia Pérez Uruñuela
Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 89 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo
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José Vicente Valero Muñiz
Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa ayer en la iglesia Ntra. Sra. Del Refugio a las 14:00 hrs
Inhumación este domingo en un panteón de la localidad
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Armando Murillo Ortiz
Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 57 años
Traslado este domingo para su velación e inhumación a Jaltipan de Morelos, Veracruz
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Aurorita Leija Martínez
Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 56 años
Traslado este domingo para su velación e inhumación a ejido Potrero de San Pedro, Saltillo Coahuila
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Paula Leticia Rodríguez Juárez
Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
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Graciela Guadalupe Castañeda Vázquez
Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo