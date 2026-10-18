domingo, octubre 18, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Gloria Alicia Pérez Uruñuela

Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 89 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Cremación este domingo en el panteón Jardines del Santo Cristo

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José Vicente Valero Muñiz

Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa ayer en la iglesia Ntra. Sra. Del Refugio a las 14:00 hrs

Inhumación este domingo en un panteón de la localidad

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Armando Murillo Ortiz

Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 57 años

Traslado este domingo para su velación e inhumación a Jaltipan de Morelos, Veracruz

Aurorita Leija Martínez

Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 56 años

Traslado este domingo para su velación e inhumación a ejido Potrero de San Pedro, Saltillo Coahuila

Paula Leticia Rodríguez Juárez

Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 –

Graciela Guadalupe Castañeda Vázquez

Falleció el 17 de octubre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

 

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