Invierte Ramos Arizpe más de 122 mdp para fortalecer la seguridad pública

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el gobierno municipal que encabeza Tomás Gutiérrez impulsa equipamiento, tecnología y capacitación

Ramos Arizpe.- Con una inversión que supera los 122 millones de pesos durante la presente administración, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, fortalece la seguridad pública mediante acciones de equipamiento, modernización tecnológica, capacitación y mejoramiento de las condiciones operativas de la corporación policial.

Estos recursos, destinados a distintos conceptos relacionados con el funcionamiento y fortalecimiento de la seguridad municipal, forman parte de una estrategia integral que prioriza la prevención del delito, la vigilancia permanente, la capacidad de respuesta y la coordinación entre corporaciones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la seguridad es una responsabilidad que exige inversión constante, planeación y trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para preservar las condiciones de tranquilidad de las familias y la actividad económica del municipio.

Además, en esta inversión se encuentra la adquisición y operación de patrullas, armamento, uniformes, equipo de cómputo, mobiliario, combustible, alimentación, seguros de vida para los elementos, seguros vehiculares y mejoras en las instalaciones de la comandancia.

Uno de los componentes estratégicos de esta política de seguridad es el Centro de Control y Comando (C2), infraestructura tecnológica que cuenta con un sistema de videovigilancia, herramientas de monitoreo y recursos especializados que contribuyen a las labores de prevención, supervisión y atención de incidentes.

A estas capacidades se suman las acciones operativas de la Policía Municipal, que mantiene patrullajes preventivos, recorridos de vigilancia en colonias y comunidades rurales, así como las acciones de proximidad y de presencia estratégica en sectores comerciales, industriales y vialidades de mayor circulación.

La inversión en seguridad también representa una condición fundamental para el desarrollo económico, al generar un entorno de confianza para las familias, los trabajadores, los comerciantes y las empresas que mantienen sus actividades en Ramos Arizpe. (Acontecer)