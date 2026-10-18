Acerca DIF Ramos Arizpe servicios y apoyos a familias de colonias y comunidades rurales

Con brigadas de salud, asistencia social y atención a grupos vulnerables, el Gobierno Municipal fortalece el bienestar de las familias

Ramos Arizpe.- Con brigadas comunitarias, servicios de salud, orientación y apoyos asistenciales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a través del DIF Municipal, mantiene una estrategia de atención social que acerca servicios y apoyos a las familias de colonias y comunidades rurales, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Bajo la coordinación de la Señora Tere Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, estas jornadas permiten identificar necesidades, facilitar el acceso a servicios y brindar acompañamiento a familias que enfrentan dificultades para trasladarse hasta la zona urbana.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de una política social que busca atender a la población tanto de las colonias como de las comunidades rurales, mediante el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el DIF Coahuila, que preside Liliana Salinas.

La Señora Tere Escalante, Presidenta Honoraria del DIF Municipal, destacó que la cercanía con las familias permite conocer sus necesidades y dar continuidad a las acciones de asistencia social, especialmente entre adultos mayores, mujeres, niñas, niños y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los servicios que se acercan mediante estas jornadas destacan las consultas médicas, atención dental, orientación nutricional, asesoría psicológica y jurídica, atención a personas adultas mayores, entrega de medicamentos y artículos de primera necesidad, además de actividades recreativas para niñas y niños.

Como parte de este esfuerzo, las brigadas han llegado a comunidades como Acatita, Rancho Nuevo, Plan de Guadalupe, Fraustro, San Miguel de Hipólito, La Sauceda, Landeros y Mesón del Norte, entre otras localidades donde se han atendido necesidades relacionadas con la salud, alimentación y asistencia social.

De manera complementaria, el DIF Municipal ha extendido sus acciones a colonias de la ciudad, donde se han ofrecido servicios médicos, orientación a adultos mayores y entrega de despensas, pañales, ropa, medicamentos y otros artículos de primera necesidad. (Acontecer)