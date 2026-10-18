Promueve Javier Díaz prevención del cáncer de mama con rodada ciclista

Participan más de 150 ciclistas en el evento Pedalea Rosa por Ellas

Con la participación de más de 150 ciclistas, este domingo se llevó a cabo el evento “Pedalea Rosa por Ellas”, impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de realizar este tipo de actividades que fomentan la participación ciudadana, el deporte y la concientización sobre el cuidado de la salud de las mujeres.

“En Saltillo seguimos trabajando para fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud. Con actividades como esta buscamos que más personas conozcan la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, porque sabemos que atenderse a tiempo puede salvar vidas”, expresó Javier Díaz.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, las y los participantes se dieron cita desde temprana hora en Plaza Concordia, punto de salida y meta de la rodada ciclista, que inició a las 8:00 de la mañana.

El recorrido incluyó la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles, con la participación de ciclistas en las categorías femenil y varonil.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, señaló que esta actividad permitió reforzar entre la ciudadanía el mensaje sobre la importancia del autocuidado, las revisiones médicas periódicas y el conocimiento de los signos de alerta del cáncer de mama.

“Queremos que cada vez más mujeres tengan acceso a información que les permita cuidar su salud y detectar a tiempo cualquier señal de alerta. La prevención es fundamental y estas actividades nos ayudan a llevar ese mensaje a más familias saltillenses”, mencionó Vanessa Fernández Tonone.

Asimismo, destacó la participación de las más de 150 personas que se sumaron a esta rodada, como muestra del interés de la ciudadanía por involucrarse en acciones de sensibilización y promoción de la salud.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su compromiso de continuar impulsando actividades que fomenten la participación ciudadana y generen mayor conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.(El Heraldo de Saltillo)