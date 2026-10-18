Habrá torneo sur Calle por Cancha

Este próximo jueves, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevará a cabo en el sector sur de la ciudad el torneo de fútbol Calle por Cancha, un programa en el que participan 40 pandillas y que busca disminuir tensiones entre los jóvenes y fortalecer los lazos de confianza con la policía.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que al torneo también acuden niñas y niños, así como madres y padres de familia.

“El plan de seguridad del alcalde Javier Díaz González es integral. Trabajamos al interior de las colonias de manera preventiva con acciones como Calle por Cancha, pero también tenemos otros programas como Infancia Segura y pláticas contra las adicciones y preventivas de delitos, las cuales desarrollamos en escuelas y espacios públicos.

“Tenemos Cine con tu Policía, recorridos pedestres para presentarnos con comerciantes, además de juntas vecinales. Los patrullajes complementan el trabajo integral”, añadió el comisionado.

En punto de las 7:00 p.m.

Garza Félix comentó que al torneo sur acudirán jóvenes de las colonias Hacienda Narro, 23 de Noviembre, Álamo, Teresitas, Hidalgo, 26 de Marzo, Lucio Blanco y Flores Magón.

El encuentro deportivo se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Parque Carlos R. González.

Recordó que ya se realizaron partidos en los sectores poniente y oriente, y que se planea la gran final en un par de semanas. (El Heraldo de Saltillo)