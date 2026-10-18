Repara Javier Díaz calles en San José Oriente

Cuadrillas municipales intensifican los trabajos de limpieza en callejones de la Morelos

Para mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial, el alcalde Javier Díaz González continúa con las intensas jornadas de rehabilitación de pavimento y limpieza profunda en distintos barrios y colonias de Saltillo.

Como parte de estas acciones, brigadas de “Aquí Andamos” rehabilitaron diversos tramos de la carpeta asfáltica deteriorada sobre la calle Emiliano Zapata, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la avenida Loma Alta, en la colonia San José Oriente.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de atender los diversos sectores que presentan daños en el pavimento, a fin de incrementar la seguridad en los traslados diarios de las familias saltillenses.

“Junto con el gobernador Manolo Jiménez, atendemos las necesidades de nuestras familias y mejoramos las calles en todos los sectores de la ciudad”, aseguró Díaz González.

De manera paralela, el Ayuntamiento reforzó las jornadas de limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, con el retiro de basura, maleza y desechos acumulados en los espacios ubicados entre las calles 22, 24, 15 y 13.

Asimismo, Javier Díaz recordó que, a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, la ciudadanía puede reportar cualquier problema relacionado con los servicios públicos municipales para su atención inmediata. (El Heraldo de Saltillo)