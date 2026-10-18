Reporta CNPC afectaciones en 57 municipios por frente frío

Ciudad de México.- El frente frío número 2 dejó afectaciones en 57 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Chiapas, donde autoridades federales, estatales y municipales realizan trabajos para restablecer servicios, limpiar viviendas inundadas y retirar derrumbes de caminos, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En Veracruz, mil 555 viviendas registraron ingreso de agua en 32 municipios, mientras que seis cuerpos de agua se desbordaron y por ahora presentan un descenso gradual en sus niveles.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer el suministro a unos 22 mil usuarios de Tlacotalpan y Coatzacoalcos, luego del derrumbe de dos torres de energía eléctrica.

En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) atendió afectaciones menores en un tramo carretero del norte de Veracruz y restableció el acceso a localidades que habían quedado incomunicadas temporalmente por acumulación de agua.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil 145 personas permanecen en dos refugios temporales en Veracruz.

En esa entidad, una persona en situación de calle sufrió una descarga eléctrica por un cable caído y fue trasladada al Hospital Regional de Veracruz, donde se reporta estable.

En Hidalgo, las afectaciones se concentran en 11 municipios, donde se registró un derrumbe y fue cerrado preventivamente un puente por el incremento del caudal del río Garcés.

La CFE también trabaja para recuperar el servicio eléctrico en las zonas con interrupciones.

En Puebla, las lluvias afectaron 12 municipios, con 13 deslizamientos de tierra y derrumbes, además de inundaciones en viviendas por el desbordamiento de arroyos en las localidades de Las Balsas y La Máquina.

En Chiapas, las autoridades reportaron afectaciones menores en dos municipios, principalmente por encharcamientos en vialidades.

Hasta el reporte de este domingo, las autoridades no registraban personas fallecidas en las cuatro entidades y solo se había informado de una persona lesionada en Veracruz.

La CNPC advirtió que el frente frío se localiza sobre el suroeste del Golfo de México y mantiene condiciones para lluvias extraordinarias en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco y el noreste de Oaxaca, así como precipitaciones torrenciales en el noroeste de Chiapas.

La masa de aire polar asociada al sistema también provoca un descenso de temperaturas y un evento de Norte, con rachas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas del centro y sur de Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec.

Protección Civil pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, así como mantenerse alejada de cables, postes y árboles que puedan caer por los fuertes vientos.

También recomendó evacuar de inmediato las zonas de riesgo ante señales de deslaves, grietas en viviendas o aumentos en los niveles de agua. (AGENCIA REFORMA)