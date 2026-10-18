Atacan a hombre con un talache y le roban su celular en Saltillo

Un hombre identificado como Hugo Cárdenas, de aproximadamente 40 años, resultó gravemente lesionado tras ser agredido con un talache durante un presunto asalto en la colonia Salomón Abedrop, en Saltillo.

Los hechos se reportaron poco antes de las 01:30 horas sobre la calle Simón Fuentes, entre Vicente Cepeda y Florentino García, donde policías municipales encontraron al afectado al interior de un domicilio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Hugo presuntamente habría obtenido una importante cantidad de dinero mediante una aplicación de apuestas y contrató los servicios de una mujer para que acudiera a su vivienda. Sin embargo, la mujer habría llegado acompañada de dos sujetos, uno de ellos armado con la herramienta.

Los agresores presuntamente lo golpearon en repetidas ocasiones en la cabeza con el talache, hasta dejarlo semiinconsciente en el suelo. Antes de escapar, se apoderaron de su teléfono celular.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General, donde ingresó al área de urgencias con diversos traumatismos craneales y una probable fractura. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Se espera que los familiares presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar los hechos e identificar a los presuntos responsables. (El Heraldo de Saltillo)