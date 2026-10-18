Investiga grupo de feminicidios muerte de mujer en nueva imagen

La muerte de Viridiana Elizabeth “N”, de 30 años, movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales durante la madrugada de este domingo, luego de que fuera localizada sin vida al interior de la vivienda de su pareja sentimental, en la colonia Nueva Imagen.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer llegó entre las 22:00 y las 23:00 horas de este sábado al domicilio de su novio, Israel “N”, ubicado entre las calles 18 y 35. En el lugar únicamente se encontraba la madre de su pareja, quien realizaba labores de cocina.

Viridiana subió a una de las habitaciones de la planta alta y comentó que se retiraría a descansar. Cerca de la medianoche, Israel llegó a la vivienda y, al saber que la joven se encontraba dormida, decidió no molestarla.

Fue alrededor de las 02:00 horas cuando acudió a buscarla y la encontró suspendida. De inmediato, la bajaron y colocaron sobre una cama, mientras solicitaban apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, los socorristas confirmaron que Viridiana ya no contaba con signos vitales. Los oficiales procedieron a asegurar el inmueble para preservar posibles indicios.

Posteriormente, peritos de la Unidad de Investigación de Homicidios y agentes del Grupo de Feminicidios realizaron las diligencias correspondientes y recabaron las declaraciones de Israel y de su madre para integrar la carpeta de investigación.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a que la mujer pudo haberse quitado la vida, aunque las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del caso.

Una vez concluidas las labores periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia para determinar las causas de muerte y la hora aproximada del fallecimiento.

El Grupo de Feminicidios continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar o descartar las hipótesis iniciales. (El Heraldo de Saltillo)