LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN TORREÓN

Nuestra gran ciudad de Torreón, como es plenamente reconocido, desde sus inicios fue ampliamente considerado como un centro de población en el cual los adelantos de la época se encontraban presentes, por lo que su progreso se dio en forma rápida y fue en consecuencia pronta su elevación al máximo lugar dentro de las grandes ciudades que existían a principios del siglo XX en toda la república mexicana. En tal época fue reconocida como una de las principales poblaciones existentes en México.

Sin embargo, no todos los adelantos de la época se encontraban en nuestra gran ciudad, ejemplo de lo señalado es lo concerniente a la pavimentación de las calles citadinas y al empleo del agua potable, siendo de reconocer a los ciudadanos de la época pero sobre todo a las autoridades que en la misma se encontraban dirigiendo al centro de población conocido como Torreón, mismos que se dedicaron a cubrir todas las necesidades que se tenían a principios del siglo XX, para que nuestra gran ciudad fuera un verdadero centro urbano con todos los adelantos de la época.

Tomando en consideración que en la época de los veinte la mancha urbana era de aproximadamente de alrededor de 350 mil metros cuadrados, la cual se reconocía desde la calle Viesca hasta la calle Ramón Corona y desde el hoy bulevar Independencia, hasta la actual Presidente Carranza, lo que representaba aproximadamente 350 mil metros cuadrados, por lo que tal superficie era el total que para la fecha de los años veinte era necesario pavimentar.

Durante la admnistración del doctor Samuel Silva de León, se hicieron los primeros intentos para pavimentar, sin embargo no fue posible, esto por el alto costo de la obra, en consecuencia no fue sino hasta el año de 1924, cuando se creó la Junta de Mejoras Materiales de Torreón, cuando toma forma el proyecto para pavimentar las calles de Torreón, contratándose a la compañía Southment Willete del Paso, Texas para que llevaran a cabo la pavimentación que comprendía de la calle Múzquiz hasta la Galeana, así como las avenidas Hidalgo, Juárez y Matamoros.

Fueron 150 mil metros cuadrados los que se pavimentaron, la avenida Morelos se pavimentó de la Ramos Arzipe a la Alameda, costando la cantidad de 4.70 pesos oro nacional por metro cuadrado, siendo la cantidad de 705 mil por 150 mil metros cuadrados, incluido el embovedamiento del Canal de la Perla y la construcción del alcantarillado.