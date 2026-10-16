UA de C inaugura exposición de pintura realista de Elizabeth Castrellón

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera”, presentó, en su galería, la exposición “Luz, cuerpo y fluido. Estudios formales/Gramática de la forma”, de la Dra. Elizabeth Castrellón Castro.

Esta fue una exposición pedagógica, con la intención de mostrar a las y los estudiantes, a través de la experiencia de una de sus docentes, cómo ir formando públicos, y en donde la autora habló desde sus motivaciones para pintar, les brindó tips y de la relevancia de la pintura realista.

Explicó que el realismo va más allá de reproducir la apariencia de las cosas, ya que revela la sensibilidad y la manera particular en que cada artista interpreta el mundo, “El valor de una obra no radica solamente en aquello que representa, sino también en todo lo que es capaz de hacernos pensar, sentir y recordar”.

La muestra también plantea una relación entre la creación artística, la memoria y los afectos, pues las pinturas pueden preservar momentos y experiencias personales que, al ser compartidos, adquieren nuevos significados para los espectadores.

A través de estas representaciones, Castrellón Castro explora una búsqueda personal de belleza, equilibrio, calma y armonía, plasmada en imágenes que también pueden despertar emociones y significados en el público.

La maestra, Magdalena Jaime Cepeda, coordinadora del programa de la Maestría en Arte y Diseño, compartió una reflexión sobre el valor de la pintura como lenguaje visual y destacó que una obra artística no solo se observa, sino que también se interpreta a partir de las experiencias de quien la crea y de quien la contempla.

“Invita a explorar cómo la pintura comunica emociones, construye significados y refleja la identidad de quien crea, a través de sus colores, formas, composiciones y temas, la exposición reúne retratos, escenas familiares, objetos cotidianos y elementos naturales que reflejan vínculos humanos, afectos y recuerdos”, expresó Jaime Cepeda.

Con esta exposición, se invita a la comunidad estudiantil, particularmente a quienes se forman en las áreas de Artes y Diseño Gráfico, a observar con mayor atención los recursos del lenguaje visual y en reconocer cómo las decisiones creativas influyen en la interpretación de las imágenes.

La exposición permanecerá abierta al público a partir de la fecha y hasta el 15 de noviembre, por lo cual se invita a la comunidad universitaria y al público en general a visitar las obras en la Galería de la FAP ubicadas en Ciudad Universitaria de Arteaga.

Elizabeth Castrellón Castro es una pintora realista originaria de Durango, México, con formación en Educación Musical, Maestría y Doctorado en Educación, complementó su preparación artística en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de Durango, además de tomar cursos con destacados pintores.

Especializada en técnicas como acrílico, acuarela, pastel, grafito, carboncillo y óleo, su obra destaca por el uso del color para transmitir armonía, belleza y vitalidad, actualmente, se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes Plásticas de la UA de C.

Asistieron a la ceremonia, la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón, la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería, docentes, y alumnos de la Facultad. (El Heraldo de Saltillo)