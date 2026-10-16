Prohíbe EU drones en frontera con México

Washington DC.-La Administración del presidente Donald Trump emitió una prohibición temporal a lo largo de toda la frontera con México a los vuelos de vehículos aéreos no tripulados a baja altitud en un esfuerzo para prevenir que los cárteles criminales que operan en México hagan uso de dichas tecnologías.

En un anuncio conjunto hecho por el Departamento del Transporte, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Interna, el Gobierno estadounidense establece una prohibición al vuelo de drones hasta los 121 metros de altura del suelo y 1.8 kilómetros hacia el norte de la frontera con México

“Al restringir la actividad no autorizada de drones, brindamos a los comandantes mayor conocimiento, mayor margen de decisión y más opciones para defender la patria», dijo Pete Hegseth, Secretario de la Guerra, cuyo departamento inicio este año el uso de láseres para derribar “narcodrones” en la frontera.

“Equipados con tecnología de vanguardia, incluidas armas de energía dirigida, nuestros combatientes derribarán cualquier dron de cárteles que amenace la soberanía de EU”, aseguró Hegseth este viernes.

Previamente, la Administración Trump ha asegurado que los cárteles mexicanos han usado drones de tipo comercial para vigilar movimientos de la Patrulla Fronteriza y poder contrabandear droga y personas por tierra, pero hasta el momento han dicho los cárteles no han usado los drones para atacar a su personal.

Aunque se dice que será una medida temporal, el Departamento de Transporte aseguró que será la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) la que anuncie próximamente los detalles sobre la prohibición al vuelo de drones y presumiblemente la fecha exacta en que la medida podría expirar. (AGENCIA REFORMA)