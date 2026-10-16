Se acerca la fecha: Ricardo Arjona en Saltillo. Conoce todos los detalles

El cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona se prepara para llegar a Saltillo, Coahuila próximamente para presentarse en vivo como parte de su actual gira “Lo Que El Seco No Dijo” y en entrevista exclusiva con El Heraldo de Saltillo, Adrián Valdespino, representante de MusicVibe, nos contó todos los detalles del concierto y a continuación te los compartimos.

La cita es el miércoles 2 de diciembre y el evento se llevará a cabo en el Estadio Francisco I. Madero, en donde se espera una asistencia de 16 mil personas. Las puertas abren a las 7:00 p.m y el espectáculo comienza a las 9:00 p.m.

Durante la entrevista, Adrián mencionó que el espectáculo contará con una producción de primer nivel, en donde habrá un escenario principal con pasarela y un escenario secundario. Además, Ricardo Arjona viene acompañado de su banda completa y coristas.

También habrá stands de merch oficial de Ricardo Arjona dentro del recinto.

Acerca del setlist, Adrián mencionó que será un repertorio multigeneracional, en donde cantará todos sus clásicos, así como canciones nuevas de su más reciente álbum “Seco”.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir a través de Boletomovil.com. El evento cuenta con 10 zonas diferentes con los siguientes precios: General de Pie: mil 253 pesos, General Gradas: mil 378 pesos, Grada Central: mil 628 pesos, Grada Plata: 2 mil 128 pesos, Plata: 3 mil 753 pesos, Oro: 4 mil 378 pesos, VIP: 5 mil 628 pesos, Platino: 6 mil 253 pesos y Diamante: 7 mil 503 pesos. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio.

Actualmente hay una promoción en dónde al comprar tus boletos, no se cobran los cargos por servicio. La promoción es válida hasta el 19 de octubre.

Ricardo Arjona es un cantautor guatemalteco, conocido por desenvolverse en distintos géneros musicales como balada, pop latino, rock, pop rock, música cubana, bachata, entre otros. A lo largo de su trayectoria ha lanzado grandes éxitos como “Fuiste Tú”, “El Problema”, “Mujeres”, “Historia de Taxi”, entre otros que lo han llevado a consolidarse como uno de los artistas latinos más destacados a nivel internacional.

“Lo Que El Seco No Dijo” es una gira donde cada concierto se transforma en un espacio íntimo dentro de un formato de gran escala. El show en Saltillo promete una experiencia escénica construida como un abanico de emociones que invita al público a reencontrarse con las historias que han marcado generaciones. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)