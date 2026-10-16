Reubican a ‘Diddy’ de prisión tras emergencia médica

Ciudad de México.- Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de una prisión en Nueva Jersey a otra en Pensilvania, tras una emergencia médica y reportes de sanciones.

Sean “Diddy” Combs fue trasladado de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, a la Institución Correccional Federal de Allenwood, en Pensilvania, luego de permanecer hospitalizado por una emergencia médica, informó TMZ.

De acuerdo con el medio, la Oficina Federal de Prisiones confirmó que el productor musical salió del centro penitenciario la mañana del jueves, aunque no precisó los motivos del cambio por razones de privacidad y seguridad.

El traslado ocurre luego de que Combs presuntamente acumulara varias infracciones durante su estancia en Fort Dix, entre ellas faltas relacionadas con el uso del teléfono y supuestos enfrentamientos con otros internos, situaciones por las que habría sido enviado en dos ocasiones a una unidad de aislamiento.

Sin embargo, el cambio de prisión no necesariamente significa que haya sido reubicado por problemas de conducta, pues el fundador de Bad Boy Records continuará en un centro con un nivel de seguridad comparable.

Una de las posibles razones podría estar relacionada con su seguridad, ya que Allenwood alberga aproximadamente a mil reclusos, frente a los cerca de cuatro mil de Fort Dix, lo que facilitaría su vigilancia, aunque esta explicación no ha sido confirmada oficialmente.

Las sanciones también habrían tenido consecuencias en sus privilegios penitenciarios, pues, de acuerdo con fuentes citadas por TMZ, Combs perdió 41 días de reducción de condena por buena conducta y 400 días de privilegios para realizar compras en la tienda de la prisión.

A finales de septiembre, trascendieron reportes sobre presuntas irregularidades durante su reclusión, entre ellas el supuesto uso de un teléfono celular de contrabando, así como acceso a alcohol, masajes, fotografías íntimas y comidas especiales, según informaciones difundidas por NBC News.

El traslado se produce mientras Combs cumple una condena de 50 meses de prisión, después de que en 2025 fuera declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. El músico fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. (AGENCIA REFORMA)