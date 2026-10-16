Presenta Leonardo Padura en Saltillo su novela Morir en la Arena

El escritor cubano conversó con Lucrecia Solano y Luis Jorge Boone sobre una obra que retrata la sociedad cubana, las tragedias familiares y las experiencias de una generación marcada por la historia de su país.

El escritor cubano Leonardo Padura presentó este jueves su novela Morir en la Arena en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en Saltillo, donde compartió con lectores y representantes de la comunidad cultural detalles sobre la creación de esta obra, que aborda las contradicciones sociales, los conflictos familiares y las transformaciones históricas de Cuba.

Durante la presentación, Padura explicó cómo una fotografía del artista cubano Raúl Cañibano se convirtió en la portada del libro, al representar un momento fundamental de la historia de tres amigos cuyos destinos quedan marcados por sus experiencias de juventud. Al recordar su reacción cuando conoció la imagen propuesta por su editor, Juan Cerezo, expresó: «Esta es la portada del libro».

El autor profundizó en la historia de Pablo, conocido como «el Salvaje», un personaje de origen humilde que destaca por su inteligencia y estudia ingeniería nuclear en la Unión Soviética. Su trayectoria se entrelaza con los cambios políticos y sociales de la isla, mientras la novela explora las consecuencias de las decisiones personales y los acontecimientos históricos en la vida de sus protagonistas.

La conversación fue moderada por la historiadora Lucrecia Solano y el escritor Luis Jorge Boone. Solano relacionó Morir en la arena con Como polvo en el viento, obra en la que Padura abordó las experiencias de los cubanos que emigraron, y destacó que esta nueva novela dirige la mirada hacia quienes permanecieron en la isla. «Entonces, usted nos dijo que ahora iba a escribir sobre los que se quedaron, y cumplió su promesa», señaló.

Por su parte, Luis Jorge Boone destacó la estructura narrativa de la novela, integrada por dos líneas argumentales que convergen para construir un retrato de Cuba a través de las vivencias de la familia Bermúdez Páez. “Dos líneas narrativas conforman la columna vertebral de la más reciente novela de Leonardo Padura”, comentó el escritor mexicano, quien resaltó que la obra recorre cerca de siete décadas mediante pequeñas experiencias cotidianas y grandes tragedias familiares.

Padura es reconocido internacionalmente por su capacidad para retratar la sociedad cubana y explorar la condición humana desde la literatura. Entre sus obras más conocidas se encuentran El hombre que amaba a los perros y la serie policiaca protagonizada por el detective Mario Conde. En 2015 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, además de otros reconocimientos por su trayectoria literaria.

Al encuentro acudieron Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura del estado; Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo; el exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, y Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en este estado, entre otras personalidades.

Los lectores interesados en adquirir Morir en la arena y otros títulos de Leonardo Padura pueden encontrarlos en la librería Librakos, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza número 2551, local 1, entre las calles Michoacán y Veracruz, en Saltillo. (OMAR SOTO)