Cabildo de Torreón aprueba solicitudes en favor del desarrollo económico

Además, avanza la designación del nuevo Contralor Municipal, a través de convocatoria

Torreón, Coahuila.- Este viernes, durante la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobaron diversas solicitudes relacionadas a la actividad económica en la ciudad, y se hizo del conocimiento público que se emitirá la convocatoria para la designación del nuevo contralor municipal.

En primer término, de manera unánime, el Cabildo autorizó a que se emita la convocatoria para la designación de la persona titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Torreón, misma que será difundida a través de los Medios de Comunicación de mayor circulación en la ciudad, y en las páginas oficiales del Municipio.

Por otro lado, se aprobaron 19 solicitudes de establecimientos mercantiles que solicitan cambio de domicilio, denominación y giro en sus licencias municipales; siete de cambio de domicilio y denominación en su certificación municipal de alcoholes; y dos solicitudes de licencias nuevas, todas por unanimidad.

Lo anterior, con fundamento en los Reglamentos Municipales, y de acuerdo a las acciones realizadas por el Municipio para prevenir y combatir el abuso en el consumo de alcohol y regular su venta y consumo en esta ciudad. Así como en favor de apoyar a los comercios que contribuyen a la activación económica de Torreón, verificando que cumplan con la normativa vigente.

De igual forma, dentro de los asuntos generales, se atendió al dictamen presentado por las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; con la de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo, relativo a la solicitud de un estímulo fiscal en favor de un Fideicomiso de Actividades Empresariales.

Los integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad, otorgar el 40 por ciento de estímulo fiscal en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) 2026, para tres claves catastrales.

La información será dispuesta al cumplimiento de los criterios de las áreas correspondientes como Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento y la Consejería Jurídica, que darán seguimiento al dictamen aprobado.

El incentivo, forma parte de las iniciativas de la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, para brindar condiciones que contribuyan al desarrollo económico de Torreón, y en consecuencia, derive en más y mejores oportunidades para los habitantes. (El Heraldo de Saltillo)