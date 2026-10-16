Supera 50% probabilidad de fusión entre Tesla y SpaceX

Nueva York, Estados Unidos.-Tras una nota de Barclays publicada el miércoles que describía lo que implicaría una fusión entre Tesla y SpaceX, las probabilidades de una integración entre ambas compañías podrían superar el 50% para principios de 2027, según CNBC.

Desde el miércoles, las probabilidades de que se produzca una fusión antes de marzo aumentaron al 56% este viernes por la mañana, frente al 29%. Las probabilidades de una integración antes de abril y mayo subieron a niveles similares.

Tesla, conocida por sus vehículos eléctricos, y SpaceX, empresa de cohetes y satélites, ya han colaborado anteriormente. Ambas están controladas por Elon Musk.

El jueves, Tesla presentó su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado considerablemente y que utiliza tecnología de SpaceX para levitar.

También se grabó un video que muestra las capacidades del Roadster en el centro de pruebas de SpaceX en Texas.

Más allá de la colaboración, la creciente especulación sobre una fusión surge después de que Musk hablara de una “superposición cada vez mayor” entre Tesla y SpaceX en la última conferencia telefónica sobre resultados del fabricante de vehículos eléctricos.

Barclays prevé que la fusión podría anunciarse antes de la junta general anual de Tesla, que debe celebrarse a más tardar el 6 de diciembre de 2026. El analista Dan Levy espera que la fusión se proponga como una integración vertical de IA, que involucraría a Robotaxi y Optimus de Tesla con Grok y Macrohard de SpaceX.

Terafab, el proyecto de semiconductores que cuenta con la colaboración de Tesla, SpaceX y xAI, también podría ser un “factor clave” para la fusión, añadió Levy.

“Cabe destacar que, si bien sospechamos que habría algunas sinergias financieras, el verdadero valor residiría en la integración vertical”, dijo Levy.

Este viernes, Evercore ISI recomendó comprar acciones de SpaceX antes de la publicación de sus próximos resultados, prevista para principios de noviembre, y elevó su precio objetivo a 12 meses para la acción en un 20%, hasta los 275 dólares.

Las acciones de Tesla subían un 0.56%, mientras que las de SpaceX retrocedían más de 2% en las primeras operaciones. (AGENCIA REFORMA)