Cursa en la UA de C la Maestría en Ciencias en Biotecnología

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Ciencias Químicas, mantiene abierta la convocatoria de ingreso para la Maestría en Ciencias en Biotecnología, las personas interesadas pueden realizar su preregistro de admisión en el sitio https://www.uadec.mx/dip/admisiones/.

La Maestría está dirigida a egresados de licenciaturas en algunas de las disciplinas de las ciencias naturales y exactas o ingenierías contextuales, con afinidad por actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y emprendimiento de negocios de alta tecnología, con el compromiso e interés de contribuir al bienestar, sustentabilidad y desarrollo económico, cultural y científico de la región.

El objetivo del programa es formar recursos humanos altamente especializados en el campo de la biotecnología, garantizando la pertinencia y utilidad de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos adquiridos para responder al desarrollo de tecnologías acordes a las necesidades del país para el sector social, académico, productivo y de servicios, con estricto cuidado del ambiente, al mantenimiento de la riqueza biocultural y la protección de los bienes comunes.

Los egresados del programa de Maestría en Biotecnología habrán adquirido conocimientos de frontera o de vanguardia para un uso inteligente, respetuoso y sustentable de la biodiversidad, mediante el desarrollo de tecnología eficaz, limpia y competitiva para facilitar la solución de problemas importantes en los diferentes sectores, tales como el medio ambiente, energético, agroindustrial, alimentario y salud.

Los interesados deberán de cubrir los siguientes requisitos: constancia de dominio del idioma inglés y una constancia del examen EXANI III, con fecha de aplicación no mayor a un año al mes de noviembre de 2026, aprobar examen de conocimientos y entrevista con el comité académico.

La recepción y el registro de solicitudes estarán abiertos hasta el 1 de noviembre de 2026, el examen de conocimientos generales está programado para el 6 de noviembre, el examen psicométrico se realizará el 13 de noviembre; las entrevistas con el comité académico se llevarán a cabo los días 26 y 27 de noviembre, y la notificación de aceptación está prevista para el 7 de diciembre de 2026 y el inicio de clases será en enero de 2027.

Para más información escribir a los correos electrónicos elan_laredo@uadec.edu.mx, danielmorales@uadec.edu.mx, llamar al teléfono (844) 114 15 82 ext. 1005 o directamente en el Departamento de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas que se ubica en Bulevar Venustiano Carranza s/n en la Colonia República, en Saltillo, Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)