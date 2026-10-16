Anuncia Tomás Gutiérrez Feria del Empleo con 2 mil vacantes en Ramos Arizpe

Participarán 60 empresas; esta edición será la inclusión laboral, mediante la oferta de más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual

Con una oferta de 2 mil vacantes formales y la participación de 60 empresas, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó la tercera edición de la Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, que se realizará el próximo miércoles 28 de octubre, como parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado para fortalecer las oportunidades laborales y el desarrollo económico del municipio.

Uno de los aspectos relevantes de esta edición será la inclusión laboral, mediante la oferta de más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, a través de empresas comprometidas con la apertura de espacios de trabajo accesibles y la igualdad de oportunidades.

Durante la presentación, el alcalde destacó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ramos Arizpe mantiene condiciones favorables para la llegada de inversiones, la expansión de empresas y la generación de empleos mejor remunerados, consolidándose como uno de los principales motores industriales de Coahuila.

“Ramos Arizpe es una tierra de oportunidades, donde las empresas encuentran las condiciones para crecer y nuestra gente tiene la posibilidad de construir un mejor futuro. Queremos que cada inversión que llega se traduzca en empleos formales, mejores ingresos y bienestar para las familias. Por eso trabajamos de la mano con el gobernador y con el sector empresarial, para que el crecimiento económico llegue a todos”, expresó.

El presidente municipal señaló que la fortaleza económica de Ramos Arizpe también responde a las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad de Coahuila, entidad que destaca por sus indicadores de paz laboral, formalidad en el empleo y remuneraciones.

El secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, dijo que la feria contará con oportunidades laborales para distintos niveles de preparación y experiencia, desde operadores de producción, técnicos y personal administrativo, hasta ingenieros, supervisores y profesionistas especializados, con esquemas de remuneración que, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación, incluyen opciones salariales de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales.

En este sentido, durante el encuentro se resaltó que ocho de cada diez trabajadores de la región sureste cuentan con empleo formal, mientras que Ramos Arizpe se distingue por ocupar el segundo lugar nacional en salario promedio, indicadores que reflejan la fortaleza de su actividad industrial.

Por su parte, José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo, destacó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada para acercar oportunidades de empleo formal a la población.

La tercera edición de la Feria del Empleo reunirá a empresas de diferentes giros, entre ellas BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper, Dicastal México y otras compañías instaladas en la región.

En la presentación participaron también Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) y José Alberto Trejo Aguirre, gerente general de BMTS Technology.

Las personas interesadas en participar en la Feria del Empleo, programada para el miércoles 28 de octubre, podrán solicitar información y orientación a través de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal, que también mantiene una bolsa de trabajo permanente para quienes buscan una oportunidad laboral. (ACONTECER)