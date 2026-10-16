Fortalece Ramos Arizpe cultura de prevención en escuelas y empresas

Mediante pláticas de Proximidad Social promueven la prevención de delitos y los valores entre estudiantes y trabajadores

Con acciones de orientación y prevención dirigidas a distintos sectores de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, fortalece la cultura de la seguridad mediante jornadas de Proximidad Social que permiten acercar información preventiva a estudiantes y trabajadores.

Como parte de estas actividades, elementos de la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal atendieron a 242 personas mediante pláticas desarrolladas en una institución educativa y una empresa de la localidad, abordando temas relacionados con la prevención de delitos, la convivencia y la formación de valores.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que mantener la seguridad de Ramos Arizpe implica no solamente fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta policial, sino también trabajar directamente con la ciudadanía para prevenir situaciones de riesgo.

“La seguridad también se construye con información, educación y cercanía con nuestra gente. Queremos que nuestros jóvenes crezcan con valores, que nuestros trabajadores sepan cómo protegerse y que las familias tengan la confianza de acercarse a su Policía. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos fortaleciendo una estrategia que pone la prevención y la tranquilidad de las personas como prioridades”, expresó.

En el sector empresarial, personal de Proximidad Social impartió una plática sobre prevención de la extorsión en la empresa Omnisource México, donde participaron 60 trabajadores, con el propósito de fomentar el conocimiento de este delito y fortalecer la cultura de prevención dentro de los espacios laborales.

De manera paralela, la corporación acudió a la Escuela Secundaria Técnica número 82, donde 182 estudiantes participaron en una jornada sobre reglas, límites y valores, orientada a promover la convivencia respetuosa y la responsabilidad individual y colectiva.

Estas intervenciones forman parte del trabajo para fortalecer la relación entre la Policía Municipal y la ciudadanía, mediante actividades preventivas en instituciones educativas, centros de trabajo y distintos espacios comunitarios. (ACONTECER)