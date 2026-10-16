Evacúan planteles educativos por maniobras para retirar pipa con dos tanques de gasolina en Saltillo

Una movilización de elementos de seguridad, bomberos y Protección Civil se registró este viernes en el sector del barrio del Ojo de Agua, luego de que una pipa que transportaba dos tanques de gasolina quedó imposibilitada para continuar su marcha, por lo que fue necesario implementar maniobras para retirarla de manera segura.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la unidad quedó en el cruce de las calles José María Morelos y Félix U. Gómez, donde el conductor ya no pudo seguir operándola. Ante esta situación, las autoridades coordinaron las acciones para retirar el vehículo pesado con el apoyo de grúas especializadas.

Como medida preventiva, se tomaron acciones para proteger a la población cercana y evitar posibles riesgos durante las maniobras, debido a que la unidad transportaba combustible. Elementos policiacos, bomberos y personal de Protección Civil permanecieron en el lugar para apoyar en las labores y brindar seguridad en el perímetro.

La contingencia también derivó en la evacuación preventiva del personal docente y administrativo de la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi, donde no hubo clases para los alumnos. Asimismo, fueron evacuadas 75 personas, entre trabajadores y estudiantes, del plantel 20 de Noviembre.

Las maniobras continuaron por un par de horas y fue finalmente retirada la pipa y sus dos tanques de gasolina sin poner en riesgo a los habitantes del sector. Hasta el momento, la información oficial no precisa las causas por las que el conductor perdió la capacidad de operar la unidad ni reporta personas lesionadas. (El Heraldo de Saltillo)