Anuncian la edición 36 del Simposium de Mercadotecnia de la UA de C

Con una propuesta que combina innovación tecnológica, creatividad y conexión humana, la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), prepara la edición número 36 de su Simposium de Mercadotecnia, que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre en el auditorio Emilio J. Talamás, en el campus Camporredondo.

En una rueda de prensa, realizada este jueves en la sala de usos múltiples de la Facultad de Mercadotecnia de la UA de C, se dieron a conocer los pormenores de este evento organizado por alumnos y personal de dicha institución. Se contó con la presencia del director Iván Gaher Garnica Espinoza acompañado de los alumnos Bárbara Carillo, Sandra Salinas, Estrella Flores y Arantza Baez, integrantes del comité organizador.

Bajo la temática “Retro futurista” y el lema “Mind to mind, marketing for life”, el encuentro busca acercar a los estudiantes a las tendencias, los desafíos y las oportunidades que marcan el rumbo de la mercadotecnia, mediante las experiencias de profesionales con trayectoria en comunicación, medios digitales, estrategia de marca y liderazgo empresarial. La invitación también se extiende al público interesado en conocer las nuevas perspectivas de esta disciplina.

La jornada reunirá a especialistas que compartirán conocimientos y experiencias adquiridas en el ámbito profesional, con el propósito de fortalecer las competencias directivas, el trabajo en equipo y el liderazgo de los futuros mercadólogos. Entre los conferencistas están Reynaldo Barbarín, socio fundador y director general de KÉRSIFO; Daniel Héctor Saldívar Olvera, director de Estrategia Digital de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila; Sergio Lozano López, gerente general de Funerarias Martínez; y Roberto Martínez, cofundador y co-CEO de la agencia independiente de publicidad REPÚBLICA.

También se compartió que durante el evento, se llevará a cabo la presentación del libro “Perspectivas en mercadotecnia con innovación social”, a cargo del cuerpo académico de la Facultad de Mercadotecnia.

Las personas externas a la universidad que deseen asistir de manera presencial podrán hacerlo mediante el pago de una cuota de 500 pesos. Para solicitar información sobre el acceso y las inscripciones, pueden comunicarse a la oficina de la facultad al 844 412 9109 o con el comité organizador, a través de M.C. Iván Gaher Garnica Espinoza, al 844 599 3105.

El evento también podrá seguirse a través de la página de Facebook Facultad de Mercadotecnia Saltillo y la cuenta de Instagram @merca_uadec, donde se compartirán las actividades de esta edición. (MARIANA FALCÓN)