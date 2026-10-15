Será el brasileño Rafael Cámara piloto de Haas para el 2027

Londres, Inglaterra.- El brasileño Rafael Cámara, de 21 años, es el nuevo piloto de Haas para la Fórmula Uno para la temporada 2027.

El sudamericano reemplazará al francés Esteban Ocon, y con esto Oliver Bearman tendrá nuevo compañero.

La escudería apuesta por el talento joven.

Rafael es un piloto que pertenece a la Ferrari Driver Academy, y actualmente lidera el campeonato de la Fórmula 2.

El contrato es multianual.

Se estima que el acuerdo podría ser por dos o tres años.

Rafael ha sido campeón de la Fórmula Regional Europea (FRECA) en 2024 y se coronó Campeón de la FIA Fórmula 3 en 2025 durante su año de debut con el equipo Trident.

El nuevo piloto de Haas dejó atrás a otros candidatos, pues también estuvieron en el radar Jack Doohan, Fernando Fornaroli, Ryo Hirakawa, entre otros.

Haas incluso organizó un programa de pruebas privadas (TPC o Testing of Previous Cars) en el circuito de Portimão, Portugal, con el fin de comparar directamente el talento disponible antes de tomar su decisión. (AGENCIA REFORMA)