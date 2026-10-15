Será el brasileño Rafael Cámara piloto de Haas para el 2027

Londres, Inglaterra.- El brasileño Rafael Cámara, de 21 años, es el nuevo piloto de Haas para la Fórmula Uno para la temporada 2027.
El sudamericano reemplazará al francés Esteban Ocon, y con esto Oliver Bearman tendrá nuevo compañero.
La escudería apuesta por el talento joven.
Rafael es un piloto que pertenece a la Ferrari Driver Academy, y actualmente lidera el campeonato de la Fórmula 2.
El contrato es multianual.
Se estima que el acuerdo podría ser por dos o tres años.
Rafael ha sido campeón de la Fórmula Regional Europea (FRECA) en 2024 y se coronó Campeón de la FIA Fórmula 3 en 2025 durante su año de debut con el equipo Trident.
El nuevo piloto de Haas dejó atrás a otros candidatos, pues también estuvieron en el radar Jack Doohan, Fernando Fornaroli, Ryo Hirakawa, entre otros.
Haas incluso organizó un programa de pruebas privadas (TPC o Testing of Previous Cars) en el circuito de Portimão, Portugal, con el fin de comparar directamente el talento disponible antes de tomar su decisión. (AGENCIA REFORMA)
BREAKING: Haas have confirmed Rafael Camara will join the team in 2027 on a multi-year deal
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— Formula 1 (@F1) October 15, 2026