Promueve Agricultura compras consolidadas de insumos y bioinsumos para trigo en Coahuila

Alfredo Padilla Esparza, titular de la Oficina de Representación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado de Coahuila informo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, puso en operación la estrategia de Compras Consolidadas y Directas de Insumos Básicos y Bioinsumos para el próximo ciclo otoño invierno 2026-2027 del cultivo de Trigo. Se tienen instrucciones de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, para dar a conocer esta nueva plataforma que permite:
- Reducción de costos y mayor rentabilidad. Mediante la plataforma de compras consolidadas y directas, dirigido para pequeñas y medianas unidades de producción de trigo del ciclo otoño-invierno 2026-2027, ya que permite Descuentos y compras directas a las personas productoras comparando opciones y con ello adquirir semillas, fertilizantes y bioinsumos con descuentos de fabricantes y distribuidores autorizados, sin intermediarios.
- Tener Acceso a crédito Cosechando Soberanía. Esta estrategia permite que, quienes no cuenten con recursos propios para liquidar sus compras, puedan vincularse con el Crédito COSOB, por un monto máximo de hasta 1.3 millones de pesos, sujeto al cumplimiento de los requisitos del intermediario financiero.
Registro. La persona interesada puede realizar su Registro digital de una manera sencilla accediendo a la liga: https://sigap.agricultura.gob.mx/compras-consolidadas/ ingresando su CURP y acreditando el uso legal del predio. En la plataforma podrán consultar los insumos disponibles y generar sus órdenes de compra.
Pago oportuno y confirmación de orden de compra. Después de ser validada la orden de compra por parte de la OREF, el productor puede realizar el pago de su pedido en un máximo de 5 días hábiles ya sea en el banco o a través de su portal bancario.
Entrega de insumos y acompañamiento técnico. Tras validar los pagos, las OREF consolidarán los pedidos por región o municipio para coordinar la fecha de entrega de insumos. Además, los proveedores podrán ofrecer acompañamiento técnico para su uso adecuado.
Vinculación a Programa de Incentivos. Esta estrategia está también vinculada al Programa Comercio Justo para el 2027. (Incentivos a la comercialización).
La plataforma permanecerá abierta del 12 al 20 de octubre de 2026.
También comento que en la región centro del estado considerada por los municipio de San Buenaventura, Abasolo, Nadadores y Escobedo el pasado 2 de octubre se llevaron a cabo dos reuniones con productores y productoras de la región, una en el municipio de Abasolo a las 10:30 am en la casa de la cultura con una participación de 20 asistentes y la segunda en el CADER de San Buenaventura a las 12:30 con la asistencia de 18 personas productoras de trigo, así mismo el día 9 de octubre pasado se realizó la Reunión de difusión con este tema en el municipio de Nava, Coahuila, con la participación de los representantes de las principales asociaciones productores de trigo en ese municipio.
Datos de donde están ubicadas las Ventanillas para mayor información
|NOMBRE DDR
|CADER’S ADCRITOS DIRECCION
|TELEFONO
|MUNICIPIOS QUE ATIENDE
|DDR, ACUÑA
|CADER, JIMÉNEZ
|877-772-6992
|ACUÑA
JIMÉNEZ
|877-772-5814
|CALLE S/N, EJIDO EL CARMEN, C.P. 26420, JIMENEZ, COAHUILA
|CALLE S/N, EJIDO EL
|CADER, ZARAGOZA
|862-626-0708
|ALLENDE MORELOS VILLA UNION
ZARAGOZA
|CARMEN, C.P. 26420,
|EXT. 76606
|JIMENEZ, COAHUILA
|MARIANO ESCOBEDO NO. 601, ZONA CENTRO, C.P. 26450, ZARAGOZA, COAHUILA
|CADER, PIEDRAS NEGRAS
|878-795-0528
|GUERRERO
|EXT. 76611
|HIDALGO
|EJE VIAL ROMAN CEPEDA NO. 904, EJIDO PIEDRAS NEGRAS, C.P. 26000, PIEDRAS
|NAVA
|NEGRAS, COAHUILA
|PIEDRAS NEGRAS
|DDR, SABINAS
|CADER, SAN JUAN DE SABINAS
|861-614-2292
|SABINAS
|EXT. 76615
|SAN JUAN DE SABINAS
|861-612-3748
|FRANCISCO MURGUIA NO. 223, COLONIA SARABIA, C.P. 26820, SAN JUAN DE
SABINAS, COAHUILA
|MARIANO ABASOLO NO. 938 COLONIA
|CADER, MÚZQUIZ
|864-616-0704
EXT. 76621
|
MÚZQUIZ
|ABRAHAM LONG #703 COLONIA PROVIDENCIA C.P. 26342 MUZQUIZ, COAHUILA
|REYNERA 26730
|SABINAS, COAHUILA
|CADER, PROGRESO
|861-611-1095
|JUAREZ
|EXT. 76625
|PROGRESO
|FRANCISCO I. MADERO NO. 409, COLONIA VILLA PROGRESO, C.P. 25420,
PROGRESO, COAHUILA
|DDR, FRONTERA
|CADER, MONCLOVA
|866-635-4928
EXT. 76630
|CANDELA
CASTAÑOS
|866-631-1034
ALVARO OBREGON NO. 705, FRACC. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 25769, MONCLOVA, COAHUILA
|ALVARO OBREGON NO. 705, FRACC. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 25769, MONCLOVA, COAHUILA
|FRONTERA MONCLOVA
|CADER, SAN BUENAVENTURA
|869-694-0992
EXT. 76635
|ABASOLO ESCOBEDO
NADADORES
|VICTORIA NO. 553, ZONA CENTRO, C.P. 25505, SAN BUENAVENTURA, COAHUILA
|SAN BUENAVENTURA
|CADER, CUATRO CIÉNEGAS
|869-696-0468
|CUATRO CIÉNEGAS
|LA MADRID
|CARRETERA CUATOCIENEGAS-OCAMPO KM 1 NO. 1247, SIN COLONIA, C.P. 27640,
CUATROCIENEGAS, COAHUILA
|SACRAMENTO
|CADER, OCAMPO
|869-695-0151
EXT. 76645
|OCAMPO
SIERRA MOJADA
|CARRETERA CUATOCIENEGAS-OCAMPO KM 1 NO. 1247, SIN COLONIA, C.P. 27640,
CUATROCIENEGAS, COAHUILA
|DDR, SALTILLO
|CADER, ARTEAGA
|844-483-0270
|EXT. 76650
|ARTEAGA
|844-413-0411
|COLON NO. 6, ZONA CENTRO, C.P. 25350, ARTEAGA, COAHUILA
|BLVD. FUNDADORES NO. 7640, COLONIA EL SAUZ, C.P. 25294, SALTILLO, COAHUILA
|CADER, GENERAL CEPEDA
|842-425-0041
EXT. 76656
|
GENERAL CEPEDA
|PROLONGACION MARIANO MATAMOROS NO. 118, ZONA CENTRO, C.P. 25950,
GENERAL CEPEDA, COAHUILA
|CADER, PARRAS
|844-483-0270
|EXT. 76660
|PARRAS
|IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 201, BARRIO DEL REFUGIO, CÓDIGO POSTAL 27989,
|PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA
|CADER, RAMOS ARIZPE
|844-488-6675
EXT. 76660
|
RAMOS ARIZPE
|ESCOBEDO NO. 285, ZONA CENTRO, C.P. 25900, RAMOS ARIZPE, COAHUILA
|CADER, AGUA NUEVA
|844-439-1706
|EXT. 76670
|SALTILLO
|BLVD. FUNDADORES NO. 7640, COLONIA EL SAUZ, C.P. 25294, SALTILLO, COAHUILA