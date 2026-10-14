miércoles, octubre 14, 2026
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Promueve Agricultura compras consolidadas de insumos y bioinsumos para trigo en Coahuila

Por
El Heraldo de Saltillo
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Alfredo Padilla Esparza, titular de la Oficina de Representación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado de Coahuila informo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, puso en operación la estrategia de Compras Consolidadas y Directas de Insumos Básicos y Bioinsumos para el próximo ciclo otoño invierno 2026-2027 del cultivo de Trigo. Se tienen instrucciones de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, para dar a conocer esta nueva plataforma que permite:

  • Reducción de costos y mayor rentabilidad. Mediante la plataforma de compras consolidadas y directas, dirigido para pequeñas y medianas unidades de producción de trigo del ciclo otoño-invierno 2026-2027, ya que permite Descuentos y compras directas a las personas productoras comparando opciones y con ello adquirir semillas, fertilizantes y bioinsumos con descuentos de fabricantes y distribuidores autorizados, sin intermediarios.
  • Tener Acceso a crédito Cosechando Soberanía. Esta estrategia permite que, quienes no cuenten con recursos propios para liquidar sus compras, puedan vincularse con el Crédito COSOB, por un monto máximo de hasta 1.3 millones de pesos, sujeto al cumplimiento de los requisitos del intermediario financiero.

Registro. La persona interesada puede realizar su Registro digital de una manera sencilla accediendo a la liga: https://sigap.agricultura.gob.mx/compras-consolidadas/ ingresando su CURP y acreditando el uso legal del predio. En la plataforma podrán consultar los insumos disponibles y generar sus órdenes de compra.

Pago oportuno y confirmación de orden de compra. Después de ser validada la orden de compra por parte de la OREF, el productor puede realizar el pago de su pedido en un máximo de 5 días hábiles ya sea en el banco o a través de su portal bancario.

Entrega de insumos y acompañamiento técnico. Tras validar los pagos, las OREF consolidarán los pedidos por región o municipio para coordinar la fecha de entrega de insumos. Además, los proveedores podrán ofrecer acompañamiento técnico para su uso adecuado.

Vinculación a Programa de Incentivos. Esta estrategia está también vinculada al Programa Comercio Justo para el 2027. (Incentivos a la comercialización).

La plataforma permanecerá abierta del 12 al 20 de octubre de 2026.

También comento que en la región centro del estado considerada por los municipio de San Buenaventura, Abasolo, Nadadores y Escobedo el pasado 2 de octubre se llevaron a cabo dos reuniones con productores y productoras de la región, una en el municipio de Abasolo a las 10:30 am en la casa de la cultura con una participación de 20 asistentes y la segunda en el CADER de San Buenaventura a las 12:30 con la asistencia de 18 personas productoras de trigo, así mismo el día 9 de octubre pasado se realizó la Reunión de difusión con este tema en el municipio de Nava, Coahuila, con la participación de los representantes de las principales asociaciones productores de trigo en ese municipio.

Datos de donde están ubicadas las Ventanillas para mayor información

NOMBRE DDR CADER’S ADCRITOS DIRECCION TELEFONO MUNICIPIOS QUE ATIENDE
DDR, ACUÑA CADER, JIMÉNEZ 877-772-6992 ACUÑA

JIMÉNEZ
877-772-5814 CALLE S/N, EJIDO EL CARMEN, C.P. 26420, JIMENEZ, COAHUILA
CALLE S/N, EJIDO EL CADER, ZARAGOZA 862-626-0708 ALLENDE MORELOS VILLA UNION

ZARAGOZA
CARMEN, C.P. 26420,
EXT. 76606
JIMENEZ, COAHUILA
MARIANO ESCOBEDO NO. 601, ZONA CENTRO, C.P. 26450, ZARAGOZA, COAHUILA
CADER, PIEDRAS NEGRAS 878-795-0528 GUERRERO
EXT. 76611 HIDALGO
EJE VIAL ROMAN CEPEDA NO. 904, EJIDO PIEDRAS NEGRAS, C.P. 26000, PIEDRAS NAVA
NEGRAS, COAHUILA PIEDRAS NEGRAS

 

DDR, SABINAS CADER, SAN JUAN DE SABINAS 861-614-2292 SABINAS
EXT. 76615 SAN JUAN DE SABINAS
861-612-3748 FRANCISCO MURGUIA NO. 223, COLONIA SARABIA, C.P. 26820, SAN JUAN DE

SABINAS, COAHUILA
MARIANO ABASOLO NO. 938 COLONIA CADER, MÚZQUIZ 864-616-0704

EXT. 76621

  

MÚZQUIZ
ABRAHAM LONG #703 COLONIA PROVIDENCIA C.P. 26342 MUZQUIZ, COAHUILA
REYNERA 26730
SABINAS, COAHUILA
CADER, PROGRESO 861-611-1095 JUAREZ
EXT. 76625 PROGRESO
FRANCISCO I. MADERO NO. 409, COLONIA VILLA PROGRESO, C.P. 25420,

PROGRESO, COAHUILA

 

DDR, FRONTERA CADER, MONCLOVA 866-635-4928

EXT. 76630

 CANDELA

CASTAÑOS
866-631-1034

ALVARO OBREGON NO. 705, FRACC. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 25769, MONCLOVA, COAHUILA

 ALVARO OBREGON NO. 705, FRACC. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 25769, MONCLOVA, COAHUILA FRONTERA MONCLOVA
CADER, SAN BUENAVENTURA 869-694-0992

EXT. 76635

 ABASOLO ESCOBEDO

NADADORES
VICTORIA NO. 553, ZONA CENTRO, C.P. 25505, SAN BUENAVENTURA, COAHUILA SAN BUENAVENTURA
CADER, CUATRO CIÉNEGAS 869-696-0468 CUATRO CIÉNEGAS
LA MADRID
CARRETERA CUATOCIENEGAS-OCAMPO KM 1 NO. 1247, SIN COLONIA, C.P. 27640,

CUATROCIENEGAS, COAHUILA

 SACRAMENTO
CADER, OCAMPO 869-695-0151

EXT. 76645

 OCAMPO

SIERRA MOJADA
CARRETERA CUATOCIENEGAS-OCAMPO KM 1 NO. 1247, SIN COLONIA, C.P. 27640,

CUATROCIENEGAS, COAHUILA

 

 

DDR, SALTILLO CADER, ARTEAGA 844-483-0270
EXT. 76650 ARTEAGA
844-413-0411 COLON NO. 6, ZONA CENTRO, C.P. 25350, ARTEAGA, COAHUILA
BLVD. FUNDADORES NO. 7640, COLONIA EL SAUZ, C.P. 25294, SALTILLO, COAHUILA CADER, GENERAL CEPEDA 842-425-0041

EXT. 76656

  

GENERAL CEPEDA
PROLONGACION MARIANO MATAMOROS NO. 118, ZONA CENTRO, C.P. 25950,

GENERAL CEPEDA, COAHUILA
CADER, PARRAS 844-483-0270
EXT. 76660 PARRAS
IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 201, BARRIO DEL REFUGIO, CÓDIGO POSTAL 27989,
PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA
CADER, RAMOS ARIZPE 844-488-6675

EXT. 76660

  

RAMOS ARIZPE
ESCOBEDO NO. 285, ZONA CENTRO, C.P. 25900, RAMOS ARIZPE, COAHUILA
CADER, AGUA NUEVA 844-439-1706
EXT. 76670 SALTILLO
BLVD. FUNDADORES NO. 7640, COLONIA EL SAUZ, C.P. 25294, SALTILLO, COAHUILA

 

 

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