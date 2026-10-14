Promueve Agricultura compras consolidadas de insumos y bioinsumos para trigo en Coahuila

Alfredo Padilla Esparza, titular de la Oficina de Representación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado de Coahuila informo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, puso en operación la estrategia de Compras Consolidadas y Directas de Insumos Básicos y Bioinsumos para el próximo ciclo otoño invierno 2026-2027 del cultivo de Trigo. Se tienen instrucciones de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, para dar a conocer esta nueva plataforma que permite:

Reducción de costos y mayor rentabilidad . Mediante la plataforma de compras consolidadas y directas, dirigido para pequeñas y medianas unidades de producción de trigo del ciclo otoño-invierno 2026-2027, ya que permite Descuentos y compras directas a las personas productoras comparando opciones y con ello adquirir semillas, fertilizantes y bioinsumos con descuentos de fabricantes y distribuidores autorizados, sin intermediarios.

. Mediante la plataforma de compras consolidadas y directas, dirigido para pequeñas y medianas unidades de producción de trigo del ciclo otoño-invierno 2026-2027, ya que permite Descuentos y compras directas a las personas productoras comparando opciones y con ello adquirir semillas, fertilizantes y bioinsumos con descuentos de fabricantes y distribuidores autorizados, sin intermediarios. Tener Acceso a crédito Cosechando Soberanía. Esta estrategia permite que, quienes no cuenten con recursos propios para liquidar sus compras, puedan vincularse con el Crédito COSOB, por un monto máximo de hasta 1.3 millones de pesos, sujeto al cumplimiento de los requisitos del intermediario financiero.

Registro. La persona interesada puede realizar su Registro digital de una manera sencilla accediendo a la liga: https://sigap.agricultura.gob.mx/compras-consolidadas/ ingresando su CURP y acreditando el uso legal del predio. En la plataforma podrán consultar los insumos disponibles y generar sus órdenes de compra.

Pago oportuno y confirmación de orden de compra. Después de ser validada la orden de compra por parte de la OREF, el productor puede realizar el pago de su pedido en un máximo de 5 días hábiles ya sea en el banco o a través de su portal bancario.

Entrega de insumos y acompañamiento técnico. Tras validar los pagos, las OREF consolidarán los pedidos por región o municipio para coordinar la fecha de entrega de insumos. Además, los proveedores podrán ofrecer acompañamiento técnico para su uso adecuado.

Vinculación a Programa de Incentivos. Esta estrategia está también vinculada al Programa Comercio Justo para el 2027. (Incentivos a la comercialización).

La plataforma permanecerá abierta del 12 al 20 de octubre de 2026.

También comento que en la región centro del estado considerada por los municipio de San Buenaventura, Abasolo, Nadadores y Escobedo el pasado 2 de octubre se llevaron a cabo dos reuniones con productores y productoras de la región, una en el municipio de Abasolo a las 10:30 am en la casa de la cultura con una participación de 20 asistentes y la segunda en el CADER de San Buenaventura a las 12:30 con la asistencia de 18 personas productoras de trigo, así mismo el día 9 de octubre pasado se realizó la Reunión de difusión con este tema en el municipio de Nava, Coahuila, con la participación de los representantes de las principales asociaciones productores de trigo en ese municipio.

Datos de donde están ubicadas las Ventanillas para mayor información

NOMBRE DDR CADER’S ADCRITOS DIRECCION TELEFONO MUNICIPIOS QUE ATIENDE DDR, ACUÑA CADER, JIMÉNEZ 877-772-6992 ACUÑA JIMÉNEZ 877-772-5814 CALLE S/N, EJIDO EL CARMEN, C.P. 26420, JIMENEZ, COAHUILA CALLE S/N, EJIDO EL CADER, ZARAGOZA 862-626-0708 ALLENDE MORELOS VILLA UNION ZARAGOZA CARMEN, C.P. 26420, EXT. 76606 JIMENEZ, COAHUILA MARIANO ESCOBEDO NO. 601, ZONA CENTRO, C.P. 26450, ZARAGOZA, COAHUILA CADER, PIEDRAS NEGRAS 878-795-0528 GUERRERO EXT. 76611 HIDALGO EJE VIAL ROMAN CEPEDA NO. 904, EJIDO PIEDRAS NEGRAS, C.P. 26000, PIEDRAS NAVA NEGRAS, COAHUILA PIEDRAS NEGRAS

DDR, SABINAS CADER, SAN JUAN DE SABINAS 861-614-2292 SABINAS EXT. 76615 SAN JUAN DE SABINAS 861-612-3748 FRANCISCO MURGUIA NO. 223, COLONIA SARABIA, C.P. 26820, SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA MARIANO ABASOLO NO. 938 COLONIA CADER, MÚZQUIZ 864-616-0704 EXT. 76621 MÚZQUIZ ABRAHAM LONG #703 COLONIA PROVIDENCIA C.P. 26342 MUZQUIZ, COAHUILA REYNERA 26730 SABINAS, COAHUILA CADER, PROGRESO 861-611-1095 JUAREZ EXT. 76625 PROGRESO FRANCISCO I. MADERO NO. 409, COLONIA VILLA PROGRESO, C.P. 25420, PROGRESO, COAHUILA

DDR, FRONTERA CADER, MONCLOVA 866-635-4928 EXT. 76630 CANDELA CASTAÑOS 866-631-1034 ALVARO OBREGON NO. 705, FRACC. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 25769, MONCLOVA, COAHUILA ALVARO OBREGON NO. 705, FRACC. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 25769, MONCLOVA, COAHUILA FRONTERA MONCLOVA CADER, SAN BUENAVENTURA 869-694-0992 EXT. 76635 ABASOLO ESCOBEDO NADADORES VICTORIA NO. 553, ZONA CENTRO, C.P. 25505, SAN BUENAVENTURA, COAHUILA SAN BUENAVENTURA CADER, CUATRO CIÉNEGAS 869-696-0468 CUATRO CIÉNEGAS LA MADRID CARRETERA CUATOCIENEGAS-OCAMPO KM 1 NO. 1247, SIN COLONIA, C.P. 27640, CUATROCIENEGAS, COAHUILA SACRAMENTO CADER, OCAMPO 869-695-0151 EXT. 76645 OCAMPO SIERRA MOJADA CARRETERA CUATOCIENEGAS-OCAMPO KM 1 NO. 1247, SIN COLONIA, C.P. 27640, CUATROCIENEGAS, COAHUILA